谷歌员工联名致信高层 抗议为中国开发审查版搜索引擎

一千多名谷歌公司员工对谷歌 (Google) 为中国秘密开发审查版谷歌搜索引擎不满，联名写信要求公司扩大透明度，以便让员工了解他们所从事工作的道德后果。





《纽约时报》得到了这封在谷歌内部通讯系统中传送的信。《纽约时报》星期四报道说，这封信得到大约 1400 名员工的联署。这些雇员写道，谷歌显然愿意遵守中国的内容审查要求，这 “ 提出了紧迫的道德和伦理问题 ” 。他们还说， “ 目前我们没有就我们的工作、项目和就业在伦理方面做出知情的决定所需要的信息。 ”





媒体网络《拦截》 (The Intercept) 也报道了这份员工抗议信。





《拦截》网站本月初披露了谷歌开发将屏蔽敏感政治内容的中国版谷歌搜索引擎的项目细节。





对技术行业进行深度报道的新闻网站 “ 信息 ”(The Information) 随后又报道说，谷歌正在中国开发一个对政府友好的新闻应用程序。





谷歌公司对媒体表示不对有关未来项目的推测发表评论。





本月早些时候，美国国务院一名官员针对谷歌计划在中国重新推出搜索引擎的报道说，美国 “ 仍然对中国长期以来限制网络言论自由的做法深感关注 ” 。





这位官员说： “ 我们强烈反对中国强迫美国公司屏蔽或审查网上内容并以此作为市场准入的条件。 ”





来自佛罗里达州的共和党参议员鲁比奥（

Marco Rubio

）在看到谷歌计划帮助中国开发审查版的搜索引擎的报道后与另外五名来自两党的议员联名写信，要求谷歌公司做出解释。（美国之音）

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