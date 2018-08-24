特朗普放松火电行业监管 终结奥巴马清洁电力计划

法媒称，美国总统特朗普的政府21日宣布了一项放松对美国燃煤电厂监管的计划，从而对该行业起到了助推作用。美国前总统奥巴马曾希望逐步缩小该行业规模，以减少导致全球变暖的有害排放。
据法新社华盛顿8月21日报道，美国环境保护局的新版《廉价清洁能源规定》将允许各州在为现有燃煤电厂设置标准时拥有灵活性，而不是遵循统一的联邦标准。
环境保护局称，这项措施旨在取代奥巴马2015年的清洁电力计划，奥巴马的计划呼吁减少发电厂的温室气体排放，转向利用太阳能、风能和污染更少的天然气。
此举是特朗普政府为消除前任民主党政府留下的环境遗产所作出的最新努力，它已经退出了旨在减少全球化石燃料排放的2015年巴黎气候协定。
奥巴马的电力计划旨在就发电厂引入有史以来最严厉的反污染措施，但在2016年被美国最高法院搁置。
特朗普抨击该计划“令人讨厌”，声称它将“扼杀就业”。
21日晚间，特朗普将在产煤州西弗吉尼亚的支持者集会上宣扬这项新计划。
环境保护局代理局长安德鲁·惠勒在接受记者电话采访时说：“自上而下、一刀切的联邦规定时代已经结束。”
新计划可能需要数月甚至数年才能生效。这项提案要等60天的征求意见期过去后才能最终敲定，已经有不少人提出了法律质疑。
批评人士警告说，该计划将增加发电厂的排放，并加剧全球变暖。发电厂占美国温室气体排放总量的28%左右。
民主党参议员查克·舒默说：“根据这项提案，空气将变得更加污浊，我们国家将更不益于健康，因为特朗普总统正与少数势力强大的特殊利益集团站在一边。”
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