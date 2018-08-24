被驱逐的95岁纳粹：他是20岁杀人犯 逍遥法外75年

住在美国纽约皇后区的玛利亚·罗索萨多（Maria Rososado）常看到邻居亚基夫·帕利杰（Jakiw Palij）出门来清理庭院和人行道。他深居简出，颤颤巍巍，就像一个普通的95岁老人。
“他只是个老人，不是坏人，是个好邻居。”这是罗索萨多对他的印象。
但在过去15年中，每到1月27日的“国际大屠杀纪念日”，总有成群结队的高中师生聚在帕利杰家门口抗议。
“对我们来说，他不是95岁老人，而是一个20岁的杀人犯，逍遥法外75年。”组织抗议的一所当地犹太裔高中的教务长说。
75年前，帕利杰曾在波兰特拉夫尼基（Trawniki）集中营担任警卫。仅在1943年11月3日一天内，德国纳粹党卫军在这座集中营就杀害了6000名犹太人。
1949年，帕利杰隐瞒身份移民到美国，并在1957年得到公民身份。讽刺的是，他和妻子在1966年从一对在大屠杀中幸免于难的波兰犹太裔夫妇那里买下了一座纽约的房子。
今年8月21日，白宫发表声明称，美国移民局已把帕利杰驱逐到德国。追踪前纳粹分子的行动再次引起了全球关注。
隐居美国数十年后暴露身份
在美国隐居了几十年后，帕利杰在1989年暴露了真实身份。
1989年，一名特拉夫尼基集中营的前警卫向加拿大当局提供了帕利杰的名字。1990年起，美国司法部的调查员开始向俄罗斯及其他国家索要关于帕利杰的记录。曾任美国司法部特别调查办公室首席历史学家的彼得·布莱克（Peter Black）在捷克首都布拉格查阅纳粹记录时，发现了帕利杰的名字。
1993年，美国司法部的调查员敲响了帕利杰的家门。面对证据，帕利杰为自己伪造身份辩解说：“要是我说出真相的话，就永远拿不到签证了。每个（来美国的纳粹）都撒谎了。”
在1949年移民来美国时，帕利杰曾在签证申请中写道，自己在第二次世界大战期间先在父亲位于波兰的农场上工作，后来又去一家德国工厂做工。
但根据美国政府后来起诉他的法庭文件，1943年，帕利杰在如今属于乌克兰的家乡皮亚季基村志愿加入了德国纳粹党卫军。他在位于波兰的特拉夫尼基集中营担任警卫，当时该集中营创下了一天内屠杀犹太人数量最多的纪录。
政府文件还称，他也曾在附近的特拉夫尼基训练营工作，纳粹的秘密军队在那里接受消灭波兰犹太人的训练。
帕利杰在2003年接受《纽约时报》采访时辩称，自己和当地的其他许多年轻人都是被迫为纳粹工作的，如果拒绝，自己和家人就会被杀。“我这么做是为了拯救（家人的）生命，我甚至从没穿过纳粹制服。他们让我们穿灰色的警卫制服，要我们看守桥梁和河道。”
他坚持说，自己从未踏进过集中营，也从未参与过屠杀或其他暴行。
但美国联邦官员认为，他作为警卫与纳粹合作，强迫囚徒们工作、防止他们逃脱等行为已经“直接促成了囚徒们最终被屠杀”。
当时担任美国司法部特别调查办公室主任的罗森鲍姆（Eli Rosenbaum）认为，帕利杰参与了对特布雷林卡犹太人的迫害，结果有约7000人被屠杀。到战争快结束时，许多其他士兵都逃走了，但帕利杰却非常忠诚而能干，一直坚持到1945年4月，所以应该被视为集中营“毁灭机器的一个关键组成部分”。
犹太社区的领袖更是对帕利杰的辩解不以为然。国际犹太人组织西蒙·维森塔尔中心创始人希耶（Marvin Hier）说，每次有前纳粹的身份被暴露，他们总会说自己是被迫工作的，但“要去那些集中营，你必须非常积极想在那里工作。（纳粹）只会接受忠诚、残忍、不会同情囚徒的恳求的人。”
德国称有道德义务接收
2003年，一名美国联邦法官裁定，以帕利杰在签证申请中虚报了工作经历为由，剥夺了他的美国公民身份。联邦官员启动了对他的驱逐工作，但过程耗费了15年之久。
在媒体的跟踪报道下，帕利杰的平静生活被打破。2003年《纽约时报》报道称，他在社区中的形象已从一个总在捣鼓旧车、彬彬有礼的老先生，变成了一个双手沾满鲜血的纳粹死亡营警卫。一次，有约200个犹太裔孩子在他家门口抗议，他报了警，警察让他别管那些孩子，也别说什么话，不然可能会有人扔石头砸他的窗户。
有时他会接到抗议电话，电话那头的人大喊着“你这个纳粹”。他开始不走正门，从后面的小巷子进家门。
他当时说，自己来美国前已在德国的难民营待了5年，除美国外无处可去。在从绘图员的职位退休后，他靠社保福利生活，中风过两次，身体脆弱，妻子则得了阿尔茨海默症。
在之后十几年中，德国、波兰、乌克兰及其他国家都拒绝接收帕利杰。他的妻子也在此期间去世。
去年9月，纽约所有国会成员联名致信美国国务院，要求驱逐帕利杰。今年到任的美国驻德国大使格林奈尔（Richard Grenell）则称，美国总统特朗普非常重视将帕利杰逐出美国。
格林奈尔称，帕利杰并不是德国公民，在被剥夺美国公民身份后等于失去了国籍，德国政府此前就因此拒绝接收。但格林奈尔每次和德国官员会面时都会提起帕利杰的问题。起初，德国官员似乎不太了解这起事件，但最终他们同意接收帕利杰。
格林奈尔表示，德国外交部长马斯（Heiko Mass）和内务部长泽霍费尔（Horst Seehofer）在此过程中起到了尤其重要的作用。马斯也在21日接受德国媒体采访时表示：“纳粹以德国为名犯下了可怕的不公罪行，我们接受这一道德义务”。
8月20日，帕利杰躺在担架上被抬出纽约的家中，乘飞机抵达德国杜塞尔多夫。此后，他被安置在阿伦地区的一座养老院中。
尽管像罗索萨多这样的邻居认为帕利杰看起来不像坏人，但其他不少邻居仍对驱逐他的决定表示支持。45岁的皮门泰尔（Cristian Pimentel）说，住在这里的人都有着不一样的肤色、来自不一样的背景，而“帕利杰所参加的组织却曾谋杀那些不一样的人”。
附近一家餐厅的厨师卢纳（Ventura Luna）则说：“他看上去就像我，像你，像任何人一样。但他内心却有病。就在马路对面，住着一个曾伤害过无辜者的人。”
“纳粹猎手”近40年“大海捞针”
上世纪70年代以来，美国追踪前纳粹分子的行动始终在进行。
据美国司法部21日发布的声明，美国司法部在近40年中努力将纳粹迫害者驱离美国。1979年至今，司法部已赢得了对108名曾参与纳粹犯罪行为的个人的起诉。包括帕利杰在内，已有68人被逐出了美国。此外，美国政府已成功防止180多名战时轴心国的犯罪者进入美国。
1979年成立的司法部特别调查办公室承担了调查并起诉前纳粹分子的工作，此后被并入司法部的人权与特别起诉部。该部门的历史学家和研究者调查了近8万名疑似纳粹分子，依靠稀少的文献和证人“大海捞针”。
该部负责人罗森鲍姆在1979年起就在司法部实习，被称为美国最著名的“纳粹猎手”。他在2016年接受CNN采访时回忆说，尽管自己儿时家人不太提起大屠杀，但他父亲曾参加二战，在德国达豪集中营解放后一天抵达那里。在说起在集中营的见闻时，父亲眼中泛起泪光，这影响了罗森鲍姆对大屠杀问题的执著追求。
《纽约时报》21日报道称，自2005年以来，美国司法部赢得了对11名纳粹罪犯的驱逐令，但在帕利杰之前，只有一人被成功送往国外：同样曾在特拉夫尼基集中营担任警卫的德米扬鲁克（John Demjanjuk）2012年在德国去世。此外9人在被驱逐前就已在美国去世。
美国有线电视新闻网（CNN）22日报道称，帕利杰的离开意味着一个时代的终结：截至目前，这是美国司法部唯一剩余的针对前纳粹分子的驱逐案。
但帕利杰并不是美国最后一个前纳粹分子。据美联社报道，有估算称，约有1万名前纳粹分子在战后定居美国。
2017年以来，波兰一直在争取引渡纳粹党卫军的一名前指挥官卡科克（Michael Karkoc），他所带领的军队被指在战时烧毁村庄、杀害平民。现年99岁的卡科克正住在美国明尼阿波利斯市。
今年3月，美国官方已要求3名医学专家评估卡科克是否有能力回到波兰接受审判。卡科克的家人否认其犯过任何战争罪，他的儿子说：“我父亲曾经是、仍旧是、始终是无辜的。”
波兰官方则在提出引渡要求时称：“在要求某人归案受审时，年龄并不是一个（需要考虑的）因素。”
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