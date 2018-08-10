第二轮交手！美征税清单殃及自身 中国清单增至333项

境外媒体称，美国贸易代表办公室（ USTR ） 8 日公布价值 160 亿美元中国商品的最终征税清单，包括 279 项商品，并宣布将从 8 月 23 日起向这些商品征收 25% 的关税。这是美国总统特朗普就贸易问题施压中国的最新举措。在此之前，美国 7 月已宣布向 340 亿美元进口自中国的商品加征关税。中国大陆则表示将采取同等规模的反制措施。





据台湾《财讯快报》 8 月 9 日报道，最新的 160 亿美元征税清单将冲击来自中国大陆的半导体产品，即便许多产品中使用的基础芯片原产地是美国、韩国或台湾地区。被加征 25% 关税的对象也包括中国的电子产品、塑料制品、化学品和铁路设备等范围广泛商品。





报道称，美国半导体产业协会（ SIA ）对 USTR 的决定将该产业保留在课税清单内表示失望。

据报道，经过 46 天的公共意见征询和审议期后， USTR 将原始列表中部分项目剔除，因为发现若把这些商品包含在内将对美国经济造成严重伤害。征税清单剔除五大类商品，包括联运集装箱、浮动船坞，以及切分木材、骨头和硬塑料的切割机和切片机、超薄切片机和海藻酸等。





报道称，特朗普也曾威胁对另外 2000 亿美元中国大陆商品征收 25% 的关税。





报道称，面对美国步步逼近，不愿低头的中国大陆做出最新的反制行动，商务部 8 日晚间宣布，中方将对 160 亿美元自美国进口的商品加征 25% 关税，涵盖油品、钢铁产品、汽车和医疗设备等，显示双方贸易争端进一步升温。商务部表示，将从 8 月 23 日开始征收上述关税。





据路透社 8 月 8 日报道，中国 8 日宣布的最终清单与 6 月公布的草案有所不同， 6 月草案中包含原油，最终清单则遭剔除，但自行车和汽车等多项产品入列。遭加征关税的商品从草案中的 114 项增至 333 项，但总金额不变。





为填补从清单中去掉原油留下的缺口，中方加入鱼粉、木废料、纸或纸板的废碎品、金属废料及多种类型的自行车和汽车等。





报道表示，招致中国报复源起于美国总统特朗普企图施压中国在贸易问题上作出让步的最新作为；美国政府已在 7 月开始向 340 亿美元的中国商品加征关税。中国则誓言将对美国的行动采取同等规模的反制举措。





据报道，中国商务部在其官方网站上表示，美方决定自 8 月 23 日起对 160 亿美元中国输美产品加征 25% 的关税， “ 是十分无理的做法 ” 。





中国上周提议向另外 600 亿美元原产自美国的商品加征关税，响应特朗普提出对 2000 亿美元中国商品加征关税幅度从 10% 提高至 25% 的计划。





报道称，到目前为止，中国已实施或提议向共计

1100

亿美元原产自美国的商品加征关税，占到中国从美国年进口商品额的绝大部分。尚未被列入加税清单的美国商品包括原油和大型飞机。

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