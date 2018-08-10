外媒关注13国军队在格演练协同作战：恰逢局势紧张之际

德国经济新闻网站 8 月 8 日发表题为《德国联邦国防军参加格鲁吉亚军演》的报道称， 8 月 5 日，德国第 391 机械化步兵营的士兵在格鲁吉亚瓦齐亚尼训练营区进行的格鲁吉亚特种部队的一次联合演习中提供了火力支援。这次演习的代号是 “ 高贵伙伴 -2018” 。今年来自 13 个国家的 3000 多名军人参加此次多国军事演习，它们分别是格鲁吉亚、美国、德国、英国、爱沙尼亚、法国、立陶宛、波兰、挪威、土耳其、乌克兰、阿塞拜疆和亚美尼亚。此次演习的目的是改进多国参演部队的指挥、整合，执行任务以及协同作战的能力。





“ 这是十分重要的，因为通过参加多国演习，我们能够深入了解其他国家的发展计划，这也是更有效地在陌生地区参加多国行动的一次很好的经验， ” 第 391 机械化步兵营连长马蒂亚斯 · 施蒂默上尉说。





报道称， 100 多名德国士兵参加演习。他们驾驶 13 辆 “ 黄鼠狼 ” 装甲步兵战车进入训练场，随后他们跳下车，实施小型战术，以确保一块着陆区。与此同时，装甲部队在周围建立基地。美军的 “ 布雷德利 ” 步兵战车也出现在训练营区，支援德国部队。 “ 在与美国战友的合作中，我发现差别很小， ” 第 391 机械化步兵营坦克指挥官托马斯 · 蔡茨上士说， “ 他们攻击的方式与我们非常相似。我们从侧翼攻击一座大楼，并要求美国部队给予猛烈的火力支援。他们知道我们想要什么，因为他们也有同样的想法。 ” 这次演习是第 391 机械化步兵营参与即将把前沿阵地推进到立陶宛的准备工作的一部分。蔡茨上士说： “ 我对能够来到这里感到很自豪，这也很有趣。 ”





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