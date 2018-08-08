特朗普“抢功” 美前财长实在看不下去了：民主将经历考验

英媒称，美国总统唐纳德 · 特朗普经常自豪地把美国经济的强劲表现归功于自己。随着第二季度经济增长迅速，股市坚挺，失业率回到 4% 以下，并且中期选举在即，他和他的支持者们的言论可能会在未来几个月升级。





对此，美国前财政部长、哈佛大学教授劳伦斯 · 萨默斯看不下去了， 8 月 6 日他在英国《金融时报》网站发表了自己的文章《特朗普把不属于他的经济功劳归于自己》，阐述自己的意见。





文章称，事实上，从更大程度上说，是强劲的经济支撑了这位美国总统的支持率，而不是相反。如果像人们越来越担心的那样，特朗普目前向贸易战迈出的步伐阻碍了美国的经济表现，那么上述结论只会得到加强。下面是萨默斯在文章中列出的几点看法。





第一、历史表明，总统支持率会随失业率下降而上升。我们有理由认为，如果失业率处于 5.5% 这一长期以来的水平，而不是目前的 3.9% ，那么特朗普的支持率会在已经很低的水平基础上进一步下跌。事实上，他的支持率不及任何一位在任时失业率低于 5% 的第一任期总统。





第二、我们所看到的增长加速完全处在正常的增长预测误差范围之内。在 2016 年大选前人们未曾料到特朗普会当选总统时，有关机构对 2017 年美国经济增长的普遍预测是 2.2% ， 2018 年为 2.1% 。 2017 年的实际增长为 2.2% ，目前对 2018 年的普遍预测是 2.8% ，这并不代表从统计上来说偏离平均值的重大波动。





第三、美国以外地区经济增长加速和超出预期的程度似乎超过了美国国内，这表明推动美国增长的是全球因素，而不是美国政策可以为之居功的因素。 2017 年，美国增长超出预期的程度不及全球总体增长，也不及中国、欧洲或日本的增长。 2017 年和 2018 年加在一起，美国经济增长超出预期的程度似乎很可能会低于全球经济增长。





第四、市场证据令有关美国因为特朗普的政策而成为一个高吸引力投资目的地的观点值得怀疑。 2018 年第一季度，美国的外国直接投资净额较 2016 年第一季度减少了近 2/3。





高盛公司的分析师已经证明，与更专注于国内业务的企业相比，开展更多海外业务的美国企业表现更好。有一种基本观点是，在对贸易战的担忧带来影响之前，美元在特朗普任内已经贬值。





第五、美国经济目前表现强劲的根本原因是，美国得以在失业率低于 4% 的情况下运行高度紧绷的经济，与此同时并未面临巨大的通胀压力。没有人确切知道为什么会这样。全球化、技术以及与工会衰弱相伴随的员工力量削弱，这些因素结合在一起很可能改变了通胀过程。为什么这些已经发生很长时间的结构性变化应该归功于特朗普，这让人难以理解。





第六、还有美联储前主席本 · 伯南克所称的 “ 歪心狼 ” 问题。歪心狼是一个易出事的卡通人物。很可能的情况是，当前成功中的一个可以归功于特朗普政府政策的要素正从未来借取繁荣。这在大豆出口的例子中最为明显（为避免关税而加快了大豆出口），但它相当普遍。





文章称，加大财政刺激就像一种会带来耐受性的药物 —— 要保持增长，赤字就必须不断扩大。国外 “ 暴风云 ” 不断聚集，不断加大的财政刺激宣告结束，再加上紧缩货币政策的延迟效应，这些因素结合起来可能导致经济扩张放缓或终结。





萨默斯认为，本届政府正在做出的选择会招致外国对美国出口商的报复，即使在经济快速增长之际，这些选择也会耗尽财政能力。因为如此，以及货币政策空间有限，一旦经济衰退来临，美国将无法做出强有力的反应。因此，我们更应该避免拉动需求。





萨默斯写道，这都是相当危险的。总统将太多不属于他的经济功劳归于自己。当经济衰退来临时，他将受到格外多的责备。

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在此之后，我们的民主将经历考验。

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