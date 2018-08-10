多种因素致稀土价格下跌 欧美地区有供应过剩迹象

日媒称，稀土的国际价格正在下跌，指标产品价格比上月下跌 3% 到 4% 。





据《日本经济新闻》网站 8 月 8 日报道，在稀土主产地中国，此前环保限制措施导致的工厂作业限制已分阶段得到解除，生产正在恢复。人民币贬值推动出口增加的趋势也导致稀土交易价格下跌。磁铁等产品的价格也有可能下跌。





钕的现货（即时合约）价格目前为每公斤 64.5 美元左右，钕镨混合物为 65.5 美元左右，均比 3 月时的价格高点下跌一成。加入磁铁中以提高耐热性的铽的价格降至每公斤 460 美元左右，也比 3 月下跌一成。





报道称，在稀土领域，中国的产量占全球总产量的近八成。 2017 年春季起，中国强化环保限制，开始对冶炼工厂展开现场检查， 2018 年春季以后检查逐步结束。检查期间停止运转的工厂已重启生产活动。截至 7 月中旬，一系列检查似乎已结束。稀土的供应量正在恢复至强化环保限制前的水平，市场上的供应量正在增加。在很多工厂停止作业的 2017 年夏季，稀土价格一度涨至近百美元。





报道称，此外，中美贸易战导致人民币贬值也推动了稀土降价。日本某稀土贸易企业的副社长川崎丰表示，由于以美元结算的交易增加， “ 中国生产商正积极供货 ” 。欧美对稀土有需求的企业在暑假期间减少采购，出现了暂时的供应过剩迹象。





由于原料价格下跌，有日本大型磁铁企业表示， “ 在截至半年后的时间里将小幅降价 ” 。这可能有助于汽车零部件厂商减少制造成本。





与此同时，对稀土的需求也持续增加。国际能源署预测称，全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量到 2030 年将达到 2150 万辆，增至 2017 年的 15 倍。





报道称，外界对用于发动机磁铁的稀土的需求在全球范围内都可能增加。日本新金属协会汇总的数据显示， 2017 年日本国内的钕（包括钕镨混合物）需求同比增长一成，达到 4400 吨，连续四年增长。





在零部件厂商聚集的日本国内，

201

8

年的稀土需求也极有可能保持增长。川崎丰认为，

“

在需求恢复的

9

月以后，价格将转而上涨

”

。

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