泰国佛界贪腐成灾 和尚拍视频炫富被判114年

路透社 8 月 9 日报道，泰国法院当天判处一名炫富的前僧人仁坎（ Luang Pu NenKham ），俗名维拉蓬（ Wirapol Sukphol ）诈骗、洗钱和电脑犯罪等罪名成立，入狱 114 年。但维拉蓬实际服刑年限不会超过 20 年，这是泰国法律规定的最长总刑期。

维拉蓬在 2013 年成为新闻人物。当时网上流传一段视频显示他和另外两名僧人戴着太阳眼镜乘坐私人飞机，使用名牌旅行包，并携带大量现金，奢侈炫富作风引发批评。

在另一段影片中，一个和他相似的男子躺卧在一名女子身边，但维拉蓬否认这是他，称那是他的兄弟。





视频发布后，维拉蓬被逐出僧人队伍，当时，他还有多项指控，包括与未成年女孩有性关系 —— 这对僧侣来说是十分严重的罪行。维拉蓬后来逃到美国，在 2017 年被引渡回国。





此次维拉蓬被泰国一刑事法庭判处入狱 114 年。然而，由于泰国法律规定，面对多项同个罪名的人最多只须服刑 20 年，因此他只要在牢里待 20 年就能出狱。

泰国《国家报》报道，维蓬被判处 114 年监禁，包括 29 项诈欺罪各处 3 年徒刑，共计 87 年、 12 项洗钱罪处 24 年徒刑，以及违反 “ 计算机犯罪法 ” 处 3 年徒刑。





泰国特别诉讼部一名匿名官员表示： “ 维拉蓬声称拥有特异功能，以此进行诈骗。他也买了很多豪华车，这被视为犯有洗钱罪。 ”

对此，维拉蓬和他的律师都未予置评。

法官还下令维拉蓬赔偿 29 名诈骗受害者，共计 2864 万 9553 泰铢。法官表示，维拉蓬利用民众的信仰，滥用捐款购买 10 辆豪华轿车，生活相当奢侈。民事法庭先前已下令没收他的资产，超过 4300 万泰铢。





2009 年 2 月至 2013 年 6 月期间，维拉蓬在四色菊府（ Si Sa Ket ）的 Pakhantitham 寺庙担任住持，他通过网站等管道号召信众捐款，以建造他所谓的 “ 世界上最大、以玉石和黄金打造的佛像 ” ，以及其他项目。





目前，维拉蓬还面临猥亵儿童以及绑架儿童等指控。法庭消息人士透露，这项判决将在 10 月公布。

路透社称，维拉蓬炫富拍视频炫富反映了近年来震惊泰国的佛教神职人员一系列性丑闻和金钱丑闻。这也直接导致外界要求改革宗教机构。

泰国军政府总理巴育于 2014 年政变上台，随后通过逮捕有腐败丑闻的僧侣以及出台《佛教僧侣管理法》，对违反戒律（涉及吸毒、饮酒、赌博、色情服务等）的僧侣予以处罚，加大了清理佛教的力度。

佛教是泰国的国教，也是该国社会的三大支柱之一（全国 90% 的人都是佛教徒）。对于寺庙存在的腐败和非法活动，人们深恶痛绝。据介绍，不少寺庙每年都会获得数百万泰铢捐款，但捐款如何使用并非得到有效的外部监管。

英国《卫报》报道称，泰国佛教长期受到贪婪、腐败、性行为、谋杀以及虐待儿童的指控，而誓言生活在禁欲之中的僧侣常被发现炫富，引发民众反感。

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