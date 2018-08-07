探秘英国“比特币瘾”治疗医院：有病人为炒币而吸毒

时刻紧盯比特币走势，无法炒币时心神难安，亏损后拼命借钱补仓 …… 和吸毒、赌博、上网一样，炒币，也会上瘾。

专家统计，全世界数字货币购买者已超过 1500 万人，其中 45-75 万人，都存在上瘾症状。

而针对炒币成瘾人群的治疗，在医学领域，一度是空白。

不久前，一家英国医院在全球首次公开宣称，为 “ 比特币瘾君子 ” 提供治疗。

01 豪华医院

不久前，英国爱丁堡的克雷格城堡医院，爆得大名。

原因很简单：它宣布，推出了针对 “ 比特币瘾君子 ” 的治疗业务。

这家医院，因此成为全世界第一个公开宣称提供此类服务的医院。

近日，记者探访了这家颇为神秘的医院。去之前，医院的媒体总监特地提醒，需要签署病人信息保密书，也不可以拍照。

克雷格城堡医院位于爱丁堡西南 37 公里处的乡村。





这个城堡已有 229 年历史，久经风雨：它最初是英国贵族的官邸。二战期间，它是英国伤兵的临时医院。后来，它成为残疾儿童学校。

1988 年，慈善组织创办者麦卡恩夫妇买下这里，将其改建成了专治各种瘾症患者的克雷格城堡医院。

带一本区块链记者参观的医院心理治疗师凯恩 · 达菲说，戒瘾病人来自世界各地，比如瑞典、荷兰、日本 ……

在这里，病人每天的生活都很有规律： 7 点半吃早饭，然后参与不同的治疗项目，有一对一的个别治疗，有一对多的团体治疗，这些治疗项目一直持续到晚上 8 点。这里有点像学校，心理治疗师还会给病人们布置作业。

这里的管理制度颇为严格：病人不能用手机和 iPad ，他们每人每天只能用公共电脑上 20 分钟网，且有人监督。但因为不能完全放下工作，高管病人可以申请适当延长上网时间。

此外，病人处于半封闭状态，只能在城堡和其附近活动。 “ 假如擅自离开，医院是要报警的。 ” 达菲说。

探访时，院子的一角有十多人在打排球，他们都二三十岁，血气方刚，除了一名工作人员，都是病人。很难将青春洋溢的他们，和各种成瘾病人联系在一起。

实际上，能来到这里的人，都属于富裕人群。





医院官网上，标注着这里的治疗费用：疗程至少 6 周，每周收费 1360-4970 英镑，而高管病人的治疗费，每周是 9240 英镑。

而这个神秘而环境优雅的医院，每年收治着大概 80-100 个的戒瘾病人。

这些病人包括毒瘾、酒瘾、赌瘾患者，以及 “ 比特币瘾患者 ” 。

02 “ 沉迷比特币是种病 ”

什么人属于比特币瘾患者？

克雷格城堡医院的心理治疗师托尼 · 马里尼和克里斯 · 波恩，率先提出了 “ 沉迷比特币是病，得治 ” 的观点。

他们也是推广这个理念和具体实施这个治疗项目的主力。

托尼 · 马里尼说，三四年前，他从媒体报道中知道了比特币。但直到一年前，他才偶然发现，原来有人会因为比特币上瘾。

这个案例颇为惊悚：有位病人在这里接受治疗毒瘾和酒瘾。在和他多次交流之后，马里尼发现，原来这个病人染上毒瘾和酗酒恶习最根本的原因，竟然是他对比特币上瘾。

这是一个让人啼笑皆非的悲剧：这个病人因为沉迷于比特币不可自拔，所以花大量时间关注比特币的涨跌。但人总是会犯困，会注意力涣散，为了让自己保持清醒，他 “ 毅然 ” 选择了吸毒。

再后来，他炒币赔掉了 12 万英镑，陷入沮丧。为了逃避这种沮丧，他用酒精麻痹自己，于是又酒精成瘾，不得不到克雷格城堡医院寻求治疗。

那么，人为什么会对比特币痴狂至此，无法自拔呢？

马里尼认为，比特币的吸引力，首先在于它能让人逃避现实。

其次，在于其价格的巨幅波动性 —— 这正是令赌徒们痴迷的特性。

这种价格的巨幅波动性，往往与金融泡沫相伴而生。 “ 在互联网泡沫和 17 世纪的荷兰郁金香泡沫中，都出现了巨大的价格波动性。这意味着有些人会迅速致富，有些人则会迅速变成穷光蛋。 ”

“ 其中的这种兴奋感，以及一夜致富的幻想，令人欲罢不能。 ” 马里尼说，人对比特币上瘾，也是一样的道理。

他指出，不是所有人都会对比特币上瘾，但如果一个人拥有容易上瘾的性格，他就很容易会对炒比特币上瘾。

有趣的是，克雷格城堡医院的很多心理治疗师，都是由瘾君子华丽转身的。马里尼也是如此，而且也拥有容易上瘾的性格。

“ 我曾经赌博、吸毒成瘾。这可能是遗传 —— 我爸爸也酗酒。 ” 马里尼坦言。

接受治疗康复后，他换过好几个工作，但都不喜欢，直到因为到监狱做义工和帮助受害者，喜欢上了心理学，才读了相关学位，成为一位心理治疗师。





他的同事达菲也曾有毒瘾。达菲 14 岁开始吸毒， 11 年后才完全康复，之后重新上学，在赫瑞瓦特大学读了本科和硕士，学习应用心理学，并成为心理治疗师。

“ 有上瘾经历的人，更容易和病人打成一片，也更能够理解病人的心态。 ” 达菲告诉一本区块链记者。

具体来说，炒币瘾和赌瘾有什么区别？

“ 炒比特币就是赌博，而且是高风险的赌博。炒币成瘾可能比赌博成瘾更具毁灭性。 ” 在看了一些关于数字货币的书籍和资料后，曾经的赌徒马里尼，下了这个判断。

他发现，真正因比特币上瘾去医院的人很少，但在接受赌瘾治疗的人中，大部分都会炒比特币。

“ 现在全世界的炒币人数已经超过 1500 万，其中的炒币上瘾者，占炒币总人数的 3%-5% 。 ” 马里尼告诉记者， “ 这就是说，全世界至少有 45 万 -75 万的炒币上瘾者，亟待治疗。 ”

03 比特币瘾如何戒

如何判断一个人是否已经对比特币在内的数字货币上瘾？马里尼总结了如下症状：

花很多时间看它们的涨跌。

无法自控，即使赔了很多，仍然不停往里面投钱，幻想把赔的钱赚回来。

不和家人朋友交流，觉得吃饭、上厕所都是耽误时间。

开始骗钱、偷钱。

在泡沫破灭时一蹶不振，抑郁，甚至尝试自杀。

……

对这个特殊人群，如何治疗？

因为认为比特币瘾与赌瘾都是行为成瘾，所以医院对比特币上瘾者的治疗方案，也和赌博上瘾者类似。

它被称为 “12 步治疗法 ” 。这也是克雷格城堡医院推出的经典戒瘾方案。

其阶段性目标，分别是：让病人承认自己的无力，意识到要放弃令自己上瘾的东西；寻找自己的过去，整理人生；找到能够补偿过去的方式；能够坚持下去。





马里尼表示，炒币上瘾者，往往沉迷于网络世界，逃避现实。他们通常会压抑自己的情感和想法，沉默寡言。

因此，治疗的第一个步骤，就是鼓励他们自我表达，比如让他们和其他瘾症病人一起讨论，分享各自的故事。

“ 这样，他就能认识到自己并非上瘾的唯一一个人，是对金钱的疯狂追逐，控制了他。他会感到，自己并不孤独。 ” 马里尼说。

马里尼特别能理解这种上瘾的失控感。他回忆起自己沉溺于赌博、酗酒的黑暗岁月： “ 想停下来，却怎么也无法停下来，对自身无能为力。 ” 他希望比特币上瘾者，像自己一样走出来。

“ 具体而言，要教会比特币上瘾者从非理性思考到理性思考，比如让他们正确辨识哪些行为是可行的，哪些是逃避型的幻想 —— 像赚很多钱，买很多房子，买大游艇，就是幻想。 ” 马里尼表示。

克雷格城堡医院医院向病人提供的具体心理治疗方式，还包括 “ 击鼓治疗法 ” 和 “ 马疗法 ” ，等等。

击鼓治疗法，是指一个人病人开始击打出某个旋律，其他病人陆续加入，直到这些不同的旋律汇合成响亮的鼓声。它可以帮助病人集中精力，释放情感，减压和合作。

而马疗法，是指通过病人和马的相处方式，来了解病人需要做哪些方面的改变。它可以帮助病人重塑自信和责任心，增强自我意识。

设想一下那些整天泡在电脑前看比特币行情的瘾君子们，在大自然里和马对话，在树下和病友们击鼓游戏的场景。生活里不仅有比特币。

“ 但是，戒瘾最关键的是，病人要意识到自己有病，愿意接受帮助。 ” 马里尼指出。如果这一点做不到，戒瘾治疗很难见效。

而在现实中，大部分上瘾者可能都认为自己没病，炒币是在积极赚钱，是正面行为。

截至发稿时，至少有一名病人，已在克雷格城堡医院戒掉了比特币瘾，顺利出院。

但外界对这家医院公开宣称提供 “ 比特币瘾君子 ” 治疗服务的行为褒贬不一。有人评价，新业务很及时，也有人怀疑，医院在蹭比特币热度做宣传。

“ 无论如何，关于我们的报道，到处都是。 ” 医院发言人表示，消息发出后，克雷格城堡医院每天都会接到三四个从全世界打来的咨询电话。

看来，会有越来越多的比特币上瘾者，涌向这里。

权威社会学家、后现代主义理论的主要创造者鲍曼，把当前的社会特性，称为 “ 流动的现代性 ” 。

在这样的社会里，人们不喜欢稳定性和完整性，所有的事物都在变化，将来不可知，没有终点。

“ 这种现代化是令人痴迷的、不由自主的，而且上瘾的。 ” 鲍曼称。

数字货币的出现，恰好应验了他的预言。

在数字货币的世界里， 24 小时交易不休，价格曲线时刻波动。

而人的欲望，也是如此。

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