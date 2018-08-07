    • 2018年8月7日

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    探秘英国“比特币瘾”治疗医院：有病人为炒币而吸毒

    星期二, 八月 07, 2018

    时刻紧盯比特币走势，无法炒币时心神难安，亏损后拼命借钱补仓……和吸毒、赌博、上网一样，炒币，也会上瘾。
    　　
    专家统计，全世界数字货币购买者已超过1500万人，其中45-75万人，都存在上瘾症状。
    　　
    而针对炒币成瘾人群的治疗，在医学领域，一度是空白。
    　　
    不久前，一家英国医院在全球首次公开宣称，为比特币瘾君子提供治疗。
    　　
    01 豪华医院
    　　
    不久前，英国爱丁堡的克雷格城堡医院，爆得大名。
    　　
    原因很简单：它宣布，推出了针对比特币瘾君子的治疗业务。
    　　
    这家医院，因此成为全世界第一个公开宣称提供此类服务的医院。
    　　
    近日，记者探访了这家颇为神秘的医院。去之前，医院的媒体总监特地提醒，需要签署病人信息保密书，也不可以拍照。
    　　
    克雷格城堡医院位于爱丁堡西南37公里处的乡村。

    这个城堡已有229年历史，久经风雨：它最初是英国贵族的官邸。二战期间，它是英国伤兵的临时医院。后来，它成为残疾儿童学校。
    　　
    1988年，慈善组织创办者麦卡恩夫妇买下这里，将其改建成了专治各种瘾症患者的克雷格城堡医院。
    　　
    带一本区块链记者参观的医院心理治疗师凯恩·达菲说，戒瘾病人来自世界各地，比如瑞典、荷兰、日本……
    　　
    在这里，病人每天的生活都很有规律：7点半吃早饭，然后参与不同的治疗项目，有一对一的个别治疗，有一对多的团体治疗，这些治疗项目一直持续到晚上8点。这里有点像学校，心理治疗师还会给病人们布置作业。
    　　
    这里的管理制度颇为严格：病人不能用手机和iPad，他们每人每天只能用公共电脑上20分钟网，且有人监督。但因为不能完全放下工作，高管病人可以申请适当延长上网时间。
    　　
    此外，病人处于半封闭状态，只能在城堡和其附近活动。假如擅自离开，医院是要报警的。达菲说。
    　　
    探访时，院子的一角有十多人在打排球，他们都二三十岁，血气方刚，除了一名工作人员，都是病人。很难将青春洋溢的他们，和各种成瘾病人联系在一起。
    　　
    实际上，能来到这里的人，都属于富裕人群。

    医院官网上，标注着这里的治疗费用：疗程至少6周，每周收费1360-4970英镑，而高管病人的治疗费，每周是9240英镑。
    　　
    而这个神秘而环境优雅的医院，每年收治着大概80-100个的戒瘾病人。
    　　
    这些病人包括毒瘾、酒瘾、赌瘾患者，以及比特币瘾患者
    　　
    02 “沉迷比特币是种病
    　　
    什么人属于比特币瘾患者？
    　　
    克雷格城堡医院的心理治疗师托尼·马里尼和克里斯·波恩，率先提出了沉迷比特币是病，得治的观点。
    　　
    他们也是推广这个理念和具体实施这个治疗项目的主力。
    　　
    托尼·马里尼说，三四年前，他从媒体报道中知道了比特币。但直到一年前，他才偶然发现，原来有人会因为比特币上瘾。
    　　
    这个案例颇为惊悚：有位病人在这里接受治疗毒瘾和酒瘾。在和他多次交流之后，马里尼发现，原来这个病人染上毒瘾和酗酒恶习最根本的原因，竟然是他对比特币上瘾。
    　　
    这是一个让人啼笑皆非的悲剧：这个病人因为沉迷于比特币不可自拔，所以花大量时间关注比特币的涨跌。但人总是会犯困，会注意力涣散，为了让自己保持清醒，他毅然选择了吸毒。
    　　
    再后来，他炒币赔掉了12万英镑，陷入沮丧。为了逃避这种沮丧，他用酒精麻痹自己，于是又酒精成瘾，不得不到克雷格城堡医院寻求治疗。
    　　
    那么，人为什么会对比特币痴狂至此，无法自拔呢？
    　　
    马里尼认为，比特币的吸引力，首先在于它能让人逃避现实。
    　　
    其次，在于其价格的巨幅波动性——这正是令赌徒们痴迷的特性。
    　　
    这种价格的巨幅波动性，往往与金融泡沫相伴而生。在互联网泡沫和17世纪的荷兰郁金香泡沫中，都出现了巨大的价格波动性。这意味着有些人会迅速致富，有些人则会迅速变成穷光蛋。
    　　
    其中的这种兴奋感，以及一夜致富的幻想，令人欲罢不能。马里尼说，人对比特币上瘾，也是一样的道理。
    　　
    他指出，不是所有人都会对比特币上瘾，但如果一个人拥有容易上瘾的性格，他就很容易会对炒比特币上瘾。
    　　
    有趣的是，克雷格城堡医院的很多心理治疗师，都是由瘾君子华丽转身的。马里尼也是如此，而且也拥有容易上瘾的性格。
    　　
    我曾经赌博、吸毒成瘾。这可能是遗传——我爸爸也酗酒。马里尼坦言。
    　　
    接受治疗康复后，他换过好几个工作，但都不喜欢，直到因为到监狱做义工和帮助受害者，喜欢上了心理学，才读了相关学位，成为一位心理治疗师。

    他的同事达菲也曾有毒瘾。达菲14岁开始吸毒，11年后才完全康复，之后重新上学，在赫瑞瓦特大学读了本科和硕士，学习应用心理学，并成为心理治疗师。
    　　
    有上瘾经历的人，更容易和病人打成一片，也更能够理解病人的心态。达菲告诉一本区块链记者。
    　　
    具体来说，炒币瘾和赌瘾有什么区别？
    　　
    炒比特币就是赌博，而且是高风险的赌博。炒币成瘾可能比赌博成瘾更具毁灭性。在看了一些关于数字货币的书籍和资料后，曾经的赌徒马里尼，下了这个判断。
    　　
    他发现，真正因比特币上瘾去医院的人很少，但在接受赌瘾治疗的人中，大部分都会炒比特币。
    　　
    现在全世界的炒币人数已经超过1500万，其中的炒币上瘾者，占炒币总人数的3%-5%马里尼告诉记者，这就是说，全世界至少有45-75万的炒币上瘾者，亟待治疗。
    　　
    03 比特币瘾如何戒
    　　
    如何判断一个人是否已经对比特币在内的数字货币上瘾？马里尼总结了如下症状：
    　　
    花很多时间看它们的涨跌。
    　　
    无法自控，即使赔了很多，仍然不停往里面投钱，幻想把赔的钱赚回来。
    　　
    不和家人朋友交流，觉得吃饭、上厕所都是耽误时间。
    　　
    开始骗钱、偷钱。
    　　
    在泡沫破灭时一蹶不振，抑郁，甚至尝试自杀。
    　　
    ……
    　　
    对这个特殊人群，如何治疗？
    　　
    因为认为比特币瘾与赌瘾都是行为成瘾，所以医院对比特币上瘾者的治疗方案，也和赌博上瘾者类似。
    　　
    它被称为“12步治疗法。这也是克雷格城堡医院推出的经典戒瘾方案。
    　　
    其阶段性目标，分别是：让病人承认自己的无力，意识到要放弃令自己上瘾的东西；寻找自己的过去，整理人生；找到能够补偿过去的方式；能够坚持下去。

    马里尼表示，炒币上瘾者，往往沉迷于网络世界，逃避现实。他们通常会压抑自己的情感和想法，沉默寡言。
    　　
    因此，治疗的第一个步骤，就是鼓励他们自我表达，比如让他们和其他瘾症病人一起讨论，分享各自的故事。
    　　
    这样，他就能认识到自己并非上瘾的唯一一个人，是对金钱的疯狂追逐，控制了他。他会感到，自己并不孤独。马里尼说。
    　　
    马里尼特别能理解这种上瘾的失控感。他回忆起自己沉溺于赌博、酗酒的黑暗岁月：想停下来，却怎么也无法停下来，对自身无能为力。他希望比特币上瘾者，像自己一样走出来。
    　　
    具体而言，要教会比特币上瘾者从非理性思考到理性思考，比如让他们正确辨识哪些行为是可行的，哪些是逃避型的幻想——像赚很多钱，买很多房子，买大游艇，就是幻想。马里尼表示。
    　　
    克雷格城堡医院医院向病人提供的具体心理治疗方式，还包括击鼓治疗法马疗法，等等。
    　　
    击鼓治疗法，是指一个人病人开始击打出某个旋律，其他病人陆续加入，直到这些不同的旋律汇合成响亮的鼓声。它可以帮助病人集中精力，释放情感，减压和合作。
    　　
    而马疗法，是指通过病人和马的相处方式，来了解病人需要做哪些方面的改变。它可以帮助病人重塑自信和责任心，增强自我意识。
    　　
    设想一下那些整天泡在电脑前看比特币行情的瘾君子们，在大自然里和马对话，在树下和病友们击鼓游戏的场景。生活里不仅有比特币。
    　　
    但是，戒瘾最关键的是，病人要意识到自己有病，愿意接受帮助。马里尼指出。如果这一点做不到，戒瘾治疗很难见效。
    　　
    而在现实中，大部分上瘾者可能都认为自己没病，炒币是在积极赚钱，是正面行为。
    　　
    截至发稿时，至少有一名病人，已在克雷格城堡医院戒掉了比特币瘾，顺利出院。
    　　
    但外界对这家医院公开宣称提供比特币瘾君子治疗服务的行为褒贬不一。有人评价，新业务很及时，也有人怀疑，医院在蹭比特币热度做宣传。
    　　
    无论如何，关于我们的报道，到处都是。医院发言人表示，消息发出后，克雷格城堡医院每天都会接到三四个从全世界打来的咨询电话。
    　　
    看来，会有越来越多的比特币上瘾者，涌向这里。
    　　
    权威社会学家、后现代主义理论的主要创造者鲍曼，把当前的社会特性，称为流动的现代性
    　　
    在这样的社会里，人们不喜欢稳定性和完整性，所有的事物都在变化，将来不可知，没有终点。
    　　
    这种现代化是令人痴迷的、不由自主的，而且上瘾的。鲍曼称。
    　　
    数字货币的出现，恰好应验了他的预言。
    　　
    在数字货币的世界里，24小时交易不休，价格曲线时刻波动。
    　　
    而人的欲望，也是如此。

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