天天被骂“假新闻” 美350家媒体集体宣战特朗普

近日，美国媒体抱团“宣战”特朗普了！
自上台以来，美国总统特朗普多次公开抨击美国媒体炮制假新闻，是“美国人民的公敌”。“Fake News”的指责声不绝于耳。
日前，美国媒体终于忍无可忍，《波士顿环球报》吹响了反击战的号角，邀请全美各地报纸以发表社论的形式，指责特朗普抨击媒体的言论。
没想到的是，《波士顿环球报》一呼百应。
如今，已有350多家媒体加入了进来，并纷纷在自家版面上发表社论，和特朗普正面“开怼”……
于是，一场“反击特朗普”的媒体大战一触即发。据《卫报》报道，350多家媒体抱团反击，齐发社论讨伐特朗普。
而据《波士顿环球报》后台统计显示，目前已经有超过400家媒体参与其中。
CNN在报道中写道：
Some of the publications that participated， like the New York Times are well-known， even iconic。 Others， like the Freeman Courier of Freeman， South Dakota （population： 1，300） serve small communities。
参与的媒体不乏《纽约时报》这样众所周知的主流媒体，也有像《弗里曼信使报》这种服务南达科他州弗里曼1300人社区的小报。
值得注意的是，一家以前公开支持特朗普的报纸，也加入了本次“集体宣战”的队伍：
One of the papers to join the effort endorsed Trump in the election two years ago。
其中一家报纸曾在两年前的大选中为特朗普背书。
《波士顿环球报》在网站头条位置用黑底白字打出标题：“记者不是敌人”（journalists are not the enemy），并滚动展示几百家媒体的社论引文。
《波士顿环球报》还制作了“宣战”媒体的地图。毫不夸张地说，骂声连起来可绕美国一圈。
特朗普从上台至今与媒体的关系一直很紧张，所以，这场声势浩大的“团战”并不突然。
很多人应该都记得，2017年特朗普第一场记者会，他现场发飙怒怼CNN，“你们做的是假新闻”，还直接说Buzzfeed是垃圾。
自那以后，公开嘲讽美国媒体几乎已成了“家常便饭”……
还屡次称媒体是“人民的公敌”（the enemy of the people）。
《托皮卡首府日报》两年前是仅有的几家公开支持特朗普当选的媒体之一，这次站出来主要是因为难忍特朗普“语言暴力”。
《托皮卡首府日报》在社论中称：
A form even appeared in Nazi Germany， when Jewish people were called an “enemy of the state。”
“国家公敌”是纳粹德国给犹太人贴的标签。
把这词用媒体身上，美国媒体表示，简直无法接受。
《堪萨斯州城市之星》（The Kansas City Star）在自己的“宣战”评论文章中表示，特朗普总统这样做影响甚是恶劣，现在美国上上下下，不顺耳的新闻都成了“假新闻”。
But today the consequences of the president’s perpetual battle against journalists extend far beyond the Manhattan gossip pages。 Everywhere in the country， any matter that an official doesn’t want to talk about or that a reader doesn’t want to hear about is “fake news” now。
总统与记者无休止的斗争所造成的后果，已经不是登上曼哈顿政治八卦新闻那么简单了。美国各地，任何官员不想谈论或读者不想听到的事情现在都是“假新闻”。
《纽约时报》发表的社论也持有相同的观点，认为：
In 2018， some of the most damaging attacks are coming from government officials。。。Correcting them is core to our job。 But insisting that truths you don’t like are “fake news” is dangerous to the lifeblood of democracy。
在如今的美国，对媒体最猛烈的一些攻击来自政府官员……对我们的工作而言，纠正政府的错误是核心工作。但是某些人坚持把不喜欢听到的真相称为“假新闻”，这会危及国家民主命脉。
只是，比尔·克林顿莫名躺枪：
The truth is embarrassing。 The truth hurts， as Bill Clinton can attest。
就如比尔·克林顿以身试法证明的那样，事实是尴尬的，真相是伤人的。
Journalists who deliver the truth to the American public are not enemies， they are the truest of patriots。
记者是告诉美国公众事实的人，而非敌人。他们是最爱国的爱国者。
《波士顿环球报》称，“这场运动不是为了反特朗普，而是为了挺媒体。”
不过，在此次活动中也有持反对态度的媒体。比如《政客》杂志就评论称，这样的活动见效甚微，反而会让特朗普抓住“媒体迫害”的证据。还呼吁报纸们“不要团结”。
对此，特朗普16日连发三条推文“应战”。
坚称“假新闻媒体是反对党。这对我们伟大的国家非常糟糕……但我们胜券在握！”他还宣称，《波士顿环球报》在和其他媒体“勾结”：
特朗普说《纽约时报》以1美元卖掉《波士顿环球报》。而实际上，2013年，约翰·W·亨利（John W。 Henry）以7000万美元从《纽约时报》买下该报。
据参考消息报道，特朗普上任以来，公开嘲讽美国媒体几乎已成了“家常便饭”。
今年1月，其便在推特上公布了他评选的“假新闻”奖，《纽约时报》名列榜首，而美国有线电视新闻网（CNN）“获奖”次数最多。
据报道，“假新闻奖”获奖者全名单被公布在一个共和党网站上。组委会公布的“获奖宣言”称：“2017年，我们见到了无数偏见、不公正的媒体报道，甚至是‘假新闻’。研究表明，超过90%的对总统特朗普的报道都是负面的。”
榜单指出，将《纽约时报》列在榜首，是因为其记者克鲁格曼声称，在特朗普获得历史性胜利之后，美国经济将永远不会复苏。
而“获奖”次数最多的CNN则因为各种“错误报道”成为特朗普经常批判讽刺的对象。半个月前，白宫禁止CNN的一名女记者参加特朗普和欧盟委员会主席容克的新闻发布会。理由是这名记者在当天早些时候的另一场新闻发布会上提出了“不恰当的”问题。
在观察人士看来，历史上美国总统与媒体的“较量”并不罕见，但鲜有哪位总统与全国范围的媒体如此大规模地“开战”。
据路透社报道，16日，美国国会参议院通过决议，重申对新闻自由的支持，确认“媒体不是人民公敌”。
该决议由民主党人提出，在共和党占多数的参议院中被一致通过。
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