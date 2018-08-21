白宫视中国为“直接竞争对手” 外媒：美政策出现危险转变

外媒称，继18个月来一直把朝鲜视为最大的国家安全威胁后，美国总统特朗普如今越来越多地将注意力转向中国，采取了一种更具对抗性的路线。专家说，这一路线显示出美国政策出现的危险转变。
据美国《华盛顿邮报》网站8月18日报道，从不断升级的贸易战到富有对抗性的新国防预算，特朗普政府在意志力的较量中把矛头对准了这个东亚大国，使得中国内部日益达成一种共识：美国正试图遏制中国的崛起。
报道称，上周，特朗普政府称中国军队是五角大楼要新建一支“太空部队”的原因之一，特朗普还在今天发布的推文中称，中国是影响美大选的外部势力。
他写道：“那帮只知道盯着俄罗斯的傻瓜应该也看看别的方向，中国。”
分析人士说，敌意的加剧表明，特朗普及其顾问已经开始把中国视为直接竞争对手及敌人，必须通过更极端的对策来削弱其日益扩大的影响力。这一观点在华盛顿的外交政策分析人士中得到了更广泛的认同。
但是分析人士说，尽管特朗普政府表示它的对华路线会与前几届政府大相径庭，不过它并未阐述与中国打交道的明确战略。奥巴马总统曾试图在一些重大的全球行动计划上与中国开展合作，例如巴黎气候协定和伊朗核协议，以此来鼓励它在国际体系中采取更负责任的行动。
特朗普让美国退出了这两项协定。
华盛顿战略与国际问题研究中心中国问题专家葛来仪说：“我认为本届政府一致认为中国是竞争对手，因此美国的努力其实聚焦的是我们如何拥有相对于中国而言更有效的竞争战略上。”
特朗普对中国的关注在8月16日举行的一次内阁会议上得到了体现，特朗普总统指责中国削弱了对朝鲜施加的经济压力。
经济分析人士批评特朗普今年春天对钢铝产品征收关税的做法引发了与中国之间的贸易战。在这次会议上，特朗普似乎急于证明他加征关税的做法是正确的，并将中国说成输家，还直截了当地要求他的经济顾问拉里·库德洛公布中国经济增长的最新情况。
报道指出，这一战略能否奏效值得怀疑。
亚洲协会分析人士、曾在奥巴马政府担任主管亚洲政策高级官员的丹尼尔·拉塞尔说：“特朗普政府正试图动个大手术，拿着锯子发出威胁并要求对方无条件投降。中国人告诉我，他们认为美国政府在贸易上的强硬举动，与国家安全战略报告的措辞以及其他事实上将中国列为敌人的文件之间存在着明显的关联。”
另据俄罗斯《独立报》8月20日报道，美国总统特朗普在推特上写道：“那帮只知道盯着俄罗斯的傻瓜应该也看看别的方向，中国。”一些美国的评论员称，华盛顿针对北京的政策愈发带有对抗性。但专家强调，美国战略重点转向中国并不意味着俄美关系将有所改善。
报道称，过去的18个月中，华盛顿将朝鲜描述成国家安全的主要威胁。但如今美国的政策方向却出现变化，特朗普当局将注意力转向了中国。中美贸易战正在升级。
俄罗斯科学院美国和加拿大研究所主任研究员弗拉基米尔·巴秋克强调：“根据2017年12月特朗普批准的国家安全战略以及今年初公布的国防战略报告，中俄是美国的主要对手。这一点在美国国防计划、国防预算以及引起中方强烈不满的对华军事力量的评估中得到了体现。本届美国政府的所作所为带有很强的连贯性。”
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