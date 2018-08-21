中国农业掀科技革命：给鸡计步 用红外线测猪的体温

日媒称，说起中国的革新，人们常提及的是机器人、汽车和智慧城市等产业领域。其实，在农业和畜牧业等第一产业领域，科技革新也在积极开展。
日本《富士产经商报》8月20日刊登文章称，海升集团是以水果种植和加工为主的农业企业，2002年被政府认定为肩负农业现代化使命的重点企业。为提高生产率和实现农业可持续发展，2017年底，海升集团与阿里巴巴集团在农业云领域开展合作。海升收集数据，阿里巴巴对数据进行解析，提供最佳生产方案。
首先，两个公司在陕西省4000公顷的土地上联合实施了提高苹果生产率的项目。所有的果树都有相应的二维码，系统对果树的灌溉、施肥和洒药情况进行管理。公司还利用无人机对果树的生长情况进行拍摄，识别图像存储数据。数据及时传送至阿里巴巴的人工智能系统“ET大脑”，由此推算出最佳管理方法。
据海升介绍，这一项目除了可以提高生产率外，还可以使每公顷土地节约3万元人民币成本。公司也在探讨将这一技术推广至更多地方的果树管理。
中国电商巨头京东集团自2017年启动了“京东跑步鸡”项目。京东向小农户以无息贷款的方式提供鸡苗，要求给小鸡带上鸡脚环进行计步监督，跑到100万步以上京东承诺以当地三倍价格回购。每个鸡舍内安装实时摄像头进行全天候监控，鸡饲料必须达到京东要求的水平。这也是京东履行企业社会责任进行扶贫的项目，养大的鸡在京东生鲜网站上以每只168元人民币的价格销售，累计销量已达数万件。
2018年2月，阿里巴巴宣布与德康集团等合作启动人工智能养猪项目。项目内容是，利用阿里巴巴提供的图像识别技术对猪的饮食和运动量等进行管理，利用红外线测量体温等，有利于预防疾病和进行健康管理。虽然现在还处于试验阶段，但据说人工智能技术可以使小猪的死亡率下降3%。
2018年，中国印发了关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见。意见提出到2025年，布局建设一批国家农业高新技术产业示范区，坚持一区一主题，依靠科技创新，着力解决制约中国农业发展的突出问题，形成可复制、可推广的模式。
报道称，中国大力推进以科技为起点的革新，其背景有两个。
其一，中国有建设人工智能大国的目标。中国2017年7月发布《新一代人工智能发展规划》，将人工智能定位为国家战略。其目标是，到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。
另一个是民生稳定。中国农业从业人员占全部从业人员的27%左右，消除农业从业人员与其他产业从业人员的收入差距以及提高食品安全透明度是中国面临的大课题。
报道称，目前食品物流情况日益透明，但生产信息的透明度还待提高。如果消费者能通过跟踪评价掌握食品生产信息，则有利于促进生产商之间的竞争，有望早日实现食品安全。
报道称，为提高第一产业生产率和食品安全，从方法论看，在中国和其他新兴国家，以科技为起点的方法更加有效。
报道称，在“一带一路”倡议指引下，中国物联网巨头积极“走出去”，随着中国企业积极向新兴国家出口技术和基础设施，新兴国家实现农产品来源清晰可靠，给中国的粮食战略提供支持，这种日子可能在不远的将来就要来到。
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