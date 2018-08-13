美军拟用商业卫星帮助防御 应对中俄高超音速武器威胁





美国《国防月刊》网站 8 月 10 日发表了题为《五角大楼寻求用商业卫星防御高超音速武器》的报道。





报道称，美国参谋长联席会议副主席、空军上将保罗 · 塞尔瓦 10 日称，国防部可以利用商业卫星帮助防御敌方的高超音速武器。





报道称，近几个月来，五角大楼官员一直在就中国和俄罗斯追求这些将对美国现有的导弹防御体系构成重大挑战的尖端能力发出警告。高超音速导弹能够以 5 马赫或更快的速度飞行，而且机动性很强。





保罗 · 塞尔瓦表示： “ 如果你以为导弹防御很容易，请三思 …… 你是在用一颗子弹射击另一颗子弹。如果那颗子弹的飞行速度是音速的 13 倍而且机动性很强，情况会变得更糟。 ”





报道称，他说， “ 如果我们商业伙伴的卫星群真的有能力为此做出某种贡献，那不是很有意思吗？如果能够成真，我们为什么还要制造我们自己的呢？ ”





塞尔瓦说，国防部需要更好地利用商业部门正在进行的航天技术创新。





报道称，为了减少敌方的反卫星武器构成的威胁，五角大楼官员正在考虑利用成本较低且更分散化的天基资产，并借助商业性航天发射平台。





塞尔瓦说： “ 只建设一流的军事卫星网络已经不够了。商业公司可以花 1000 万美元制造一颗卫星，然后花 150 万美元将其发射出去，然后计划制造 500 颗这种卫星。我们需要搞清楚如何能够搭上便车。我们需要搞清楚如何将这些数据输入系统，从而帮助指挥与控制作战。 ”





据报道，探测与追踪是击落敌方导弹的关键步骤。导弹防御倡导人士认为，美国需要一个更强大的天基传感器网络，以帮助应对日益增长的威胁，尤其是在应对高超音速技术方面。

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