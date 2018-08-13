    • 2018年8月13日

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    伊朗拟以法律行动应对“经济战” 将从俄运回第二批浓缩铀

    星期一, 八月 13, 2018 ,

    伊朗国家电视台报道说，在司法部长称该国面临一场经济战后，最高领袖哈梅内伊11日呼吁采取迅速且公正的法律行动。

    在哈梅内伊讲这番话之前，伊朗民众对生活成本高和所传的金融腐败行为发出了强烈抗议。报道说，司法部长阿亚图拉萨迪克·阿莫利·拉里贾尼在给哈梅内伊的一封信中称：当前特殊的经济状况可被认为是一场经济战。

    他呼吁设立特别法庭快速处理金融犯罪。哈梅内伊表示同意，他称：设立（这些法庭的）目的应是迅速且公正地惩治那些经济腐败犯罪行为。

    【法国国际广播电台网站812日报道】由于受到美国制裁威胁影响，伊朗货币里亚尔自今年4月来已经贬值近50%

    面对这一紧张的经济局势，伊朗央行和司法系统将货币贬值和金价上升归咎于敌人作祟。检方已宣布抓获了至少40名有关人员，包括一名前央行高官。伊朗司法部门暗示主要敌人美国、以色列、地区对手沙特及反对派人士在搞乱伊朗社会。

    【俄新社莫斯科811日电】伊朗原子能组织发言人贝赫鲁兹·卡迈勒万迪称，第二批浓缩铀将于近期从俄罗斯运出。他表示，在签署核协议后，伊朗停止生产丰度为20%的核燃料，并将其剩余部分约分十批送往俄罗斯保管。


    7个月前，德黑兰运回了第一批浓缩铀。这位发言人说：这些批次中的任何一批都可以使用一年，因此我们拥有的丰度为20%的研究性核反应堆燃料至少够七到八年之用。卡迈勒万迪补充道：倘若核协议依然有效，其他参与方应向我们出售燃料。但如果协议被撕毁，我们独立生产浓缩至20%燃料的障碍就将不复存在。

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