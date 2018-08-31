韩媒：贸易战影响下 中国人爱上了榨菜与二锅头

韩联社8月30日报道，在中国，方便面、二锅头、榨菜等“萧条型商品”的销量呈现上升趋势。有分析指出，这可能是因为中国与美国进行贸易战导致中国经济不景气，普通民众的生活也陷入“消费停滞”。
据公开资料显示，2018年上半年，“康师傅”方便面的销售额达310亿元人民币（1元人民币约合0.1463美元），比同期增长8.5%，其中，方便面的销售额达111亿元人民币，比同期增长8.4%。另一个方便面品牌“统一”2018年上半年的销售额达112亿元人民币，比同期增长6%。随着中国人消费水平的提高，方便面产业在最近的几十年一直经历困难，如今这种局面得到了有效缓解。
另外，中国代表性的二锅头生产商“顺鑫农业”2018年上半年的销售额比同期增长10.5%，达72亿元人民币，另一家生产榨菜的代表性企业“涪陵榨菜”2018年上半年的销售额比同期增长34.1%。 与此相反的是，一些高消费产品在中国的业绩出现了下滑。其中，星巴克2018年第三季度的销售额比同期下降了2%，这是9年来第一次出现这种情况。
这种情况说明，中国的中产阶层与普通民众慢慢收紧钱包，中国的经济不景气趋势渐渐显现。 报道称，更多的中国人选择不去酒吧喝酒，而是去便利店买啤酒或二锅头，出行不再搭乘出租车，而是选择公共交通。“消费降级”体验受到越来越多中国人的欢迎。
据悉，最近中国公布的各项经济指标都不如预期，中国经济增长放缓的担忧不断扩大。（多维新闻）
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