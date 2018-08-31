五角大楼警告印度勿买俄制武器：否则或受到制裁

外媒称，美国对印度——一个愈发重要的军事盟友和世界上最大的武器进口国——从俄罗斯购买新系统（包括S-400防空导弹系统）的前景感到担忧。五角大楼高级官员29日告诫说，如果印度从俄罗斯购买新的武器平台，将无法保证其能获得免遭美国制裁的特殊豁免。
据法新社8月29日报道，此前，根据美国目前对俄罗斯的制裁规定，第三国如果与俄罗斯国防或情报部门有业务往来，可能将受到制裁，但在美防长马蒂斯的游说下，美国国会授予了总统和国务卿豁免制裁的权力。
美国国防部负责亚洲和太平洋安全事务的助理国防部长薛瑞福（兰德尔·施赖弗）表示，这种豁免令外界产生了一种印象，即华盛顿将确保“印度不受这项立法的任何附带影响，不管他们做什么都是如此”。
薛瑞福在华盛顿的卡内基国际和平研究院说：“这有一定的误导性，如果印度（从俄罗斯）购买新的重要平台和系统，我们仍然会有非常大的担忧。”
薛瑞福表示，出于诸多原因，印度购买S-400的前景尤其“令人不安”。他说：“我们强烈倾向于……（印度）寻找替代方案。”
印度和美国下周将在新德里举行双方之间的首次“2+2”对话，这将是一次历史性峰会，届时马蒂斯和国务卿蓬佩奥将与他们的印度同行举行会谈。
美国近年来努力与印度缔结更紧密的外交和军事关系，它认为同为民主国家的印度是对抗中国的关键。印度越来越多地向美国和法国购买武器，但仍然依赖俄罗斯的硬件和专业技术来维持现有武器库。
另据美国《外交政策》双月刊网站8月29日报道，美国国防部一名高级官员在美印两国下周举行历史性会谈前警告说，如果新德里今年按计划购买俄罗斯的S-400防空导弹系统，美国将拒绝排除对印度实施制裁的可能性。
据报道，新德里不顾五角大楼一直以来的要求，准备在今年批准购买S-400，交付定于2020年开始。印度购买S-400尤其令美国官员担忧，因为该系统旨在追踪和摧毁飞机，甚至是隐形飞机，其射程前所未有。它还能够收集有关周边飞机能力的信息，其中可能包括美国制造的F-35战斗机。
对印度购买S-400进行惩罚将会打破惯例。过去，新德里绕开了华盛顿的一些外交政策重点——尤其是其对伊朗的制裁——并且躲过了惩罚措施。
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