去年地球大气二氧化碳浓度创新高 80万年未见

《科学》杂志官网日前发布的一份报告称， 2017 年地球大气层中二氧化碳浓度达到 405ppm （ 1ppm= 百万分之一），是 80 万年来从未见过的高浓度水平。这种全球天气模式并非因厄尔尼诺现象引起，而是太平洋比往常更温暖的海水驱动造成。

这份来自美国国家海洋和大气管理局（ NOAA ）的汇编报告，是 65 个国家的 524 名科学家根据数据，对 2017 年气候状况进行的总结。报告让人看起来心情颇为沉重，其中几个要点需要记录和传播：

首先， 2017 年大气中二氧化碳浓度比上一年增加了 2.2ppm ，根据从古代冰芯中捕获的气泡获得的信息，至少在 80 万年前，才出现过类似的浓度水平；同时，大气中甲烷和一氧化二氮（也是两种强效温室气体）的浓度也达到了有记录以来最高值。





2017 年大气中二氧化碳浓度比上一年增加了 2.2ppm 。

其次，去年环球珊瑚褪色事件是有史以来持续时间最长的珊瑚白化事件。这表明，海水变暖时，珊瑚白化现象会加重，导致珊瑚死亡。

再次， 6 个永久冻土带观测站中，有 5 个观测站分别报告了冻土高温。永久冻土层一旦解冻，也将向大气中释放二氧化碳和甲烷，导致全球变暖加剧。北极海冰受到冲击， 2017 年也让北极成为有史以来第二热的一年。

最后，气温升高导致全球野火爆发，降水和洪水频繁，多国饱受高温之苦，纷纷发出预警。

NOAA

太平洋海洋环境实验室的海洋学家格雷格

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约翰逊说：

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即使人类将温室气体保持在目前的浓度下，气温仍会持续攀升，并且攀升的趋势将持续几十年到一个世纪那么久。

”

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