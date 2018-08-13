美媒称美加关系低谷期又遇新问题：这一次是领土争端

美媒称，加拿大人常常夸口说，他们与美国之间 5525 英里的边界是世界上最长的不设防边界。但至少美加之间在一块小地方出现了紧张情绪。





据美国《华盛顿邮报》网站 8 月 11 日报道，马柴厄斯海豹岛是一个占地 20 英亩、没有树木的小岛，岛上分布着角嘴海雀、响尾蛇、燕鸥、绒鸭和其他海鸟，这使其成为鸟类观察者的首选目的地。加拿大和美国都声称对这个距缅因州海岸约 10 英里的小岛及其周围 277 平方英里的灰色地带拥有主权，两国渔民在那里争夺着宝贵的龙虾资源。





加拿大渔民说， 6 月下旬和 7 月初，美国边防巡逻队队员乘坐快艇在灰色地带拦截加拿大龙虾船。





附近大马南岛渔民协会的代表、捕龙虾的渔夫劳伦斯 · 库克说： “ 我不知道他们是从哪里冒出来的。我们以前在灰色地带从未见过美国边防巡逻队。 ”





库克说，至少有 10 艘加拿大船只被拦下，他们的船员被盘问是否携带毒品以及船上是否有非法移民。





报道称，这起事件发生在美加关系的低谷期。美国 5 月份对从加拿大进口的钢铁和铝产品加征关税，促使加拿大对同样的金属和其他美国出口商品进行报复。美国总统特朗普抨击加拿大总理特鲁多，称他 “ 不诚实且软弱 ” 。





两国还在就北美自由贸易协定（ NAFTA ） —— 特朗普称之为 “ 有史以来签订的最糟糕的贸易协定 ”—— 进行紧张谈判。





加拿大外交部在一份声明中说，它正在对这些事件进行调查，并称这些事件 “ 发生在加拿大海域 ” 。





声明中说： “ 加拿大对马柴厄斯海豹岛及其附近海域的主权是长期的，在国际法上有着牢固的基础。 ”





美国海关和边境保护局说，美国边防巡逻队 —— 它隶属于海关和边境保护局 —— 人员只是在 “ 美国管辖海域 ” 开展 “ 常规巡逻 ” ，以执行移民和其他美国法律。美国边防巡逻队说，其队员只有在征得同意的情况下才会登上加拿大船只。





美国国务院在一份声明中坚称，马柴厄斯海豹岛属于美国，自 1783 年以来一直如此。

报道称，虽然偶尔捕龙虾的渔夫之间会出现紧张关系，但两国因观鸟贸易而建立了友好关系。从缅因州卡特勒驶出的一艘美国游船和抵达新不伦瑞克省大马南岛的一艘加拿大游船之间有业务分工。





在 5 月下旬到 8 月中旬的旅游旺季，每艘游轮最多可携带 15 名游客前往马柴厄斯海豹岛进行一天 5 个小时的旅行。岛上有来自加拿大野生动物保护处的人员和新不伦瑞克大学的研究人员。虽然加拿大人控制着这个小岛，但他们并不要求来自美国船只的游客在下船时提供身份证明。





美国船长安德鲁 · 帕特森在卡特勒经营着一家租船公司。他说： “ 多年来，我们一直是同事和朋友。我干这一行已经有 30 年了。 ”





帕特森指出，最近的这起事件发生在魁北克七国集团峰会后，在峰会上特朗普 “ 对加拿大总理有点无礼 ” 。





他担心，如果除捕捞龙虾和观鸟外出现了更多问题，局势可能会更加紧张。他说： “ 但愿永远不要在这里发现石油或天然气。 ”

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