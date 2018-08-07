Safari成为美国第一大移动浏览器 Facebook也在崛起

市场分析公司Mixpanel近期关于美国移动浏览器市场的报告指出，Safari在美国49个州是排名第一的移动浏览器，而iOS在美国所有50个州都是排名第一的移动操作系统。同时让人惊讶的是，Facebook内置浏览器迅速崛起，成为第三名。
多年来，Android一直都是全球移动市场的统治者，很难想像苹果iOS能在某一个国家占据主导位置。但Mixpanel调查数百万美国移动设备用户后发现，iOS占了移动市场的三分之二。它所占的份额达到65.5%，Android占有34.46%，剩下的份额被其它设备占据。
TechCrunch称，在美国15个州，Facebook App现在已经占有10%的份额，这样的比例相当高，有许多人将Facebook作为消费网络内容的主入口。
不论在哪个平台上，用户都可以在多个浏览器之间切换。Facebook渐渐成为了网络“守门人”。通过App，Facebook占据移动网络流量的8.82%。Chrome占了流量的32.48%，Safari占了58.06%，与它们相比，Facebook应用所占的流量虽然少很多，但是仍然相当可观，有许多人甚至认为Facebook本身就是移动浏览器。美媒VentureBeat认为，这是可以理解的，毕竟在移动设备上完成的PV，每10次就有近1次来自Facebook。
当然，统计可能并不精准，因为有许多人虽然高度依赖Safari、Apple News和Flipboard，他们也可以通过Facebook查看网页。无论怎样，数字告诉我们Facebook相当强势，已经可以挑战iOS和Android了。
虽然Facebook迅速崛起很有趣，但在美国任何一个州，它的App都未能占据第二名，第二名几乎全部被Chrome拿走。Chrome只在美国怀俄明州成为第一名，占有65.94%的份额，Safari只有30.07%。在阿拉斯加、康涅狄格、罗德岛州，Safari占有75%的份额。
微软Edge浏览器已经进入Android、iOS设备快一年了，移动用户对它的兴趣似乎并不高。Edge属于“其它浏览器”，这些浏览器所占的份额只有0.64%。
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