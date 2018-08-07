Safari成为美国第一大移动浏览器 Facebook也在崛起

市场分析公司 Mixpanel 近期关于美国移动浏览器市场的报告指出， Safari 在美国 49 个州是排名第一的移动浏览器，而 iOS 在美国所有 50 个州都是排名第一的移动操作系统。同时让人惊讶的是， Facebook 内置浏览器迅速崛起，成为第三名。

多年来， Android 一直都是全球移动市场的统治者，很难想像苹果 iOS 能在某一个国家占据主导位置。但 Mixpanel 调查数百万美国移动设备用户后发现， iOS 占了移动市场的三分之二。它所占的份额达到 65.5% ， Android 占有 34.46% ，剩下的份额被其它设备占据。

TechCrunch 称，在美国 15 个州， Facebook App 现在已经占有 10% 的份额，这样的比例相当高，有许多人将 Facebook 作为消费网络内容的主入口。

不论在哪个平台上，用户都可以在多个浏览器之间切换。 Facebook 渐渐成为了网络 “ 守门人 ” 。通过 App ， Facebook 占据移动网络流量的 8.82% 。 Chrome 占了流量的 32.48% ， Safari 占了 58.06% ，与它们相比， Facebook 应用所占的流量虽然少很多，但是仍然相当可观，有许多人甚至认为 Facebook 本身就是移动浏览器。美媒 VentureBeat 认为，这是可以理解的，毕竟在移动设备上完成的 PV ，每 10 次就有近 1 次来自 Facebook 。

当然，统计可能并不精准，因为有许多人虽然高度依赖 Safari 、 Apple News 和 Flipboard ，他们也可以通过 Facebook 查看网页。无论怎样，数字告诉我们 Facebook 相当强势，已经可以挑战 iOS 和 Android 了。

虽然 Facebook 迅速崛起很有趣，但在美国任何一个州，它的 App 都未能占据第二名，第二名几乎全部被 Chrome 拿走。 Chrome 只在美国怀俄明州成为第一名，占有 65.94% 的份额， Safari 只有 30.07% 。在阿拉斯加、康涅狄格、罗德岛州， Safari 占有 75% 的份额。

Edge

浏览器已经进入

Android

、

iOS

设备快一年了，移动用户对它的兴趣似乎并不高。

Edge

属于

“

其它浏览器

”

，这些浏览器所占的份额只有

0.64%

。

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