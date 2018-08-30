特朗普:共和党输中期选举 我的政策会被暴力推翻

据美国有线电视新闻网（CNN）29日报道，美国总统特朗普在27日的一次闭门会议上曾对在场的宗教人士表示，如果共和党人在11月的中期选举中失败，他之前的政策将会被民主党人“暴力的”推翻。
CNN报道称，特朗普在此次闭门会议上寻求宗教人士提供政治帮助。据参会人员录音显示，特朗普在会议上警告，如果共和党在11月中期选举中失去国会的控制权，民主党“将推翻我们所做的一切，他们会迅速而暴力地做到这一点”。
报道称，特朗普还对在场的宗教人士表示，此次中期选举关乎“宗教信仰”和“言论自由”。他说：“这次于11月6日进行的中期选举不仅是对我的投票，还是对宗教信仰的投票，也是对言论自由和宪法第一修正案的投票。”
另据英国《独立报》报道，美国中期选举被视为对于总统的关键考验。所有435个众议院议席和100个参议院议席中的35个都将参加改选，50个州的36个州长以及各个州的司法及行政部门，也都要进行改选。
报道还称，在特朗普的前律师迈克尔·科恩和他的前竞选主席保罗·马纳福特本月早些时候被判犯有金融犯罪之后，今年的投票结果得到了外界更多的关注。
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