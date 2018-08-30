泰国最高法院又给前总理他信下判决 这次是无罪

当地时间29日，泰国最高法院刑事法庭就前总理他信在泰国石化工业公司（TPI）重建计划中谋取私利一案中，判决他信无罪。
据《曼谷邮报》报道，法庭以多数票通过，判决他信不存在渎职行为，也不可能从TPI公司重建计划中谋取私利。法庭称，TPI公司的信贷银行、债务人以及工会均肯定了财政部在重建计划中的作用。
TPI公司于1997年陷入金融危机，债务在一夜之间由650亿泰铢（约135亿人民币）翻倍达到1300亿泰铢。TPI公司的创始人请求财政部介入，以解决公司的危机。为了融资，TPI公司随后在财政部的监督管理下向多个国家组织发放股份，但并没有证据表明他信从这些组织中获利。
今年5月，泰国国家反贪委员会提起诉讼，认为财政部无权做TPI公司重建计划的管理者，来管理一家私企的资产，并指控他信存在渎职行为。泰国最高法院于2008年判决他信在妻子朴乍曼非法购地案中违犯贪污法，有期徒刑两年，他信在判决前已前往海外。此次庭审，他信仍缺席。
2001年，他信和他创建的泰爱泰党在大选中获得压倒性胜利，他信随后出任总理。上台后，他进行一系列改革，成功带领泰国走出金融危机。他信在位期间推出了一些照顾底层民众的政策，赢得了这部分人的支持。在2005年的大选中，他信连任成功，成为泰国自有史以来第一位真正做满4年任期的民选总理，也是第一位成功连任的民选总理。2006年，他信政府被指滥用职权，引发国内持续的抗议示威。2007年，泰国宪法法院判决泰爱泰党在大选中舞弊违宪，责令其解散。而他信本人则长期流亡海外。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost