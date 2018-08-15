美宾州发布惊人报告:300“狼牧师”性侵上千儿童

当地时间 14 日，就美国宾夕法尼亚州数个天主教教区的神职人员多年来涉嫌性侵儿童一事，宾州一个大陪审团发布了最新报告。报告指控 300 多名 “ 狼牧师 ” 在过去几十年时间里，对超过 1000 名儿童实施了性侵，而教会方面则采取各种方式将这一丑闻长期掩盖。

综合 “ 今日美国 ” 、美国中文网等媒体报道， 14 日发布的这份大陪审团报告被认为是美国对神职人员性侵事件最详尽的调查之一。宾州检察长夏皮罗在新闻发布会上表示，从教会自己的记录中可以发现超过 1000 名的儿童受害者。考虑到记录丢失以及遭性侵儿童不敢报告等情况，大陪审团认为实际的受害者可能多达 “ 数千人 ” ，男孩和女孩均包括在内。更加令人难以接受的是，有些受害者被强暴，甚至被强迫在牧师前面进行色情行为，以便 “ 狼牧师 ” 能制作色情录影带等材料。





报告还指出，尽管 60 多年时间里有 300 多名 “ 狼牧师 ” 实施了性侵儿童的恶劣行为，但宾州 6 个天主教教区的教会领袖相比帮助受害者，更倾向于保护教会和那些性侵者。

“ （对他们而言）主要的工作不是为了帮助孩子，而是为了避免丑闻， ” 报告中称， “ 牧师们在强暴男童和女童，而这些人不仅没有做任何事情，还试图把一切隐藏起来。 ” 宾州检察长也表示，一些高级教会官员系统性地掩盖事实，他们谎称这些牧师和神职人员只是在和儿童 “ 玩耍或者摔跤 ” 。

美媒指出，几十年来，性侵丑闻持续在罗马天主教会发酵，涉及的范围不止美国，而是全世界。多地的法院和检察官均已起诉并要求赔偿，试图让教会对其性侵危机负责。目前，包括澳大利亚最高级别罗马天主教神职人员在内的一些高级神职人员，已经入狱或被勒令在家服刑。这些丑闻在经济上也给教会带来了沉重打击，许多教区已经向受害者支付了数百万美元。

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