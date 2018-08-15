第73个日本投降日到来 日本政府再度面临拷问

今天是战后第 73 个日本投降日（日本称 “ 终战纪念日 ” ）。日本今天将举行 “ 全国战争死难者追悼仪式 ” ，天皇夫妇、日本首相安倍晋三及战争死难者家属将参加纪念活动。日本民众和媒体纷纷表示，纪念死难者的目的是不忘战争的痛楚，因此对于日本政府积极修宪、希望使日本变成 “ 可以战争的国家 ” 表达了担忧和谴责。朝鲜媒体更是在 14 日发表文章，谴责日本为获取 “ 正常国家 ” 的身份煞费苦心，拿 “ 和平 ” 招牌欺骗世界。

据日本时事通讯社 14 日报道， 15 日约有 7000 人参加战争死难者追悼仪式，包括日本议员、官员等。日本天皇将发表讲话，安倍也将在活动上致辞。日本全国会在中午 12 时鸣笛，举国为死难者默哀。住在 “3.11” 东北震灾区的农民铃木喜美男作为死难者家属发言。他的父亲在 1943 年参加海军，后在天宁岛死亡，连遗骨都没找到。铃木喜美男的演讲主题是 “ 地震是天灾，战争是人祸，因此战争是绝对不应该做的事情 ” 。 14 日，日本内阁官房长官菅义伟发表讲话，纪念战争结束。他强调在全国诚挚哀悼死难者的同时，要让确立永久和平的誓言再次提起，成为新的目标。

《西日本新闻》 14 日报道称， “ 终战纪念日 ” 到来前，日本各地纷纷举行战争死难者悼念活动。不少日本老人表示，纪念战争死难者的目的是不忘战争的痛楚、看到和平的珍贵， “ 我们理应直面战争历史，并且问问自己为保卫和平能够做些什么 ” 。日本媒体近期纷纷刊登战争经历者的采访，几家电视台也通过播放反战题材的电影电视片，体现战争的残酷、呼吁人们要坚持和平。《现代日刊》报道称，今年日本上演反战舞台剧，很多演员都是自愿参加表演，反映出人们的反战热情。

虽然安倍表示放弃在今天参拜靖国神社，然而却在积极推行修订宪法，还通过了安保法制、特定秘密保护法案等，让民众感到担忧。 “ 首相究竟考虑过战时国民感情吗？ ” 《东京新闻》 14 日发表社论称，今年是日本全国焦土化后 “ 终战 ”73 周年。战争造成了无数的牺牲者。对战争进行反省之后，诞生了日本和平宪法。然而安倍的夙愿就是要修改宪法，使日本正在走向可以进行战争的国家，完全没有对战争进行反省。报道质问安倍： “ 口口声声说是为了国民，但是为何还要把日本变成可以战争的国家？请不要粗鲁对待和平主义。 ”

日本《每日新闻》 14 日称，该国大分县的一个市民团体已经连续 36 年在报纸上刊登整版广告，要求坚持和平宪法第九条。今年该团体也募集了 300 万日元的广告费登发广告，但相比前几年，募集费用的难度正在增大，支持和平宪法的力量正在衰减。该市民团体人士称，最大的问题是，经历和了解历史的老人越来越少，而年轻一代对战争则没有实际的感受。

14 日是韩国首个慰安妇纪念日，在埋葬 49 名原慰安妇女性的天安国立墓地 “ 望乡之丘 ” 举行纪念活动，韩国总统文在寅出席该活动。共同社 14 日报道称，联合国将于 16 日和 17 日在日内瓦召开对日审查会议，预计慰安妇问题仍然会是讨论的焦点。





“ 要拿 ‘ 和平 ’ 招牌欺骗世界骗到何时？ ” 朝鲜《劳动新闻》 14 日刊登日本研究所研究员李明华的评论文章称，自战败以来，日本一直为洗去法西斯战犯国的凶相、获取所谓 “ 和平国家 ”“ 正常国家 ” 的新身份煞费苦心。不过，日本并没有走上符合和平国家身份的道路。文章表示，对日本来说，对和平的诚意在于清算过去历史。没有实践的 “ 和平 ” 装扮只不过是对世界的欺骗和愚弄。若日本果真希望国际认可，首先要具备成熟的政治道德面貌。朝鲜《民主朝鲜》 14 日援引外媒报道称，日本打算购入和部署尖端军事装备，性能远远超过日本的防御需求，目的是抑制朝鲜乃至中俄。

值得注意的是，日本

15

日的纪念活动是日本明仁天皇退位前参加的最后一次相关活动。路透社

13

日称，相较于日本政府，日本天皇在反战和反省的道路上走得更远。在

2015

年纪念活动的演讲中，他对战争表示

“

深深的懊悔

”

，和原先预备的演讲稿不同。安倍虽然也对死难者表示

“

极大的悲伤

”

，但却认为以后的日本人不需要再为战争道歉。

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