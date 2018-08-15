第73个日本投降日到来 日本政府再度面临拷问

今天是战后第73个日本投降日（日本称“终战纪念日”）。日本今天将举行“全国战争死难者追悼仪式”，天皇夫妇、日本首相安倍晋三及战争死难者家属将参加纪念活动。日本民众和媒体纷纷表示，纪念死难者的目的是不忘战争的痛楚，因此对于日本政府积极修宪、希望使日本变成“可以战争的国家”表达了担忧和谴责。朝鲜媒体更是在14日发表文章，谴责日本为获取“正常国家”的身份煞费苦心，拿“和平”招牌欺骗世界。
据日本时事通讯社14日报道，15日约有7000人参加战争死难者追悼仪式，包括日本议员、官员等。日本天皇将发表讲话，安倍也将在活动上致辞。日本全国会在中午12时鸣笛，举国为死难者默哀。住在“3.11”东北震灾区的农民铃木喜美男作为死难者家属发言。他的父亲在1943年参加海军，后在天宁岛死亡，连遗骨都没找到。铃木喜美男的演讲主题是“地震是天灾，战争是人祸，因此战争是绝对不应该做的事情”。14日，日本内阁官房长官菅义伟发表讲话，纪念战争结束。他强调在全国诚挚哀悼死难者的同时，要让确立永久和平的誓言再次提起，成为新的目标。
《西日本新闻》14日报道称，“终战纪念日”到来前，日本各地纷纷举行战争死难者悼念活动。不少日本老人表示，纪念战争死难者的目的是不忘战争的痛楚、看到和平的珍贵，“我们理应直面战争历史，并且问问自己为保卫和平能够做些什么”。日本媒体近期纷纷刊登战争经历者的采访，几家电视台也通过播放反战题材的电影电视片，体现战争的残酷、呼吁人们要坚持和平。《现代日刊》报道称，今年日本上演反战舞台剧，很多演员都是自愿参加表演，反映出人们的反战热情。
虽然安倍表示放弃在今天参拜靖国神社，然而却在积极推行修订宪法，还通过了安保法制、特定秘密保护法案等，让民众感到担忧。“首相究竟考虑过战时国民感情吗？”《东京新闻》14日发表社论称，今年是日本全国焦土化后“终战”73周年。战争造成了无数的牺牲者。对战争进行反省之后，诞生了日本和平宪法。然而安倍的夙愿就是要修改宪法，使日本正在走向可以进行战争的国家，完全没有对战争进行反省。报道质问安倍：“口口声声说是为了国民，但是为何还要把日本变成可以战争的国家？请不要粗鲁对待和平主义。”
日本《每日新闻》14日称，该国大分县的一个市民团体已经连续36年在报纸上刊登整版广告，要求坚持和平宪法第九条。今年该团体也募集了300万日元的广告费登发广告，但相比前几年，募集费用的难度正在增大，支持和平宪法的力量正在衰减。该市民团体人士称，最大的问题是，经历和了解历史的老人越来越少，而年轻一代对战争则没有实际的感受。
14日是韩国首个慰安妇纪念日，在埋葬49名原慰安妇女性的天安国立墓地“望乡之丘”举行纪念活动，韩国总统文在寅出席该活动。共同社14日报道称，联合国将于16日和17日在日内瓦召开对日审查会议，预计慰安妇问题仍然会是讨论的焦点。
“要拿‘和平’招牌欺骗世界骗到何时？”朝鲜《劳动新闻》14日刊登日本研究所研究员李明华的评论文章称，自战败以来，日本一直为洗去法西斯战犯国的凶相、获取所谓“和平国家”“正常国家”的新身份煞费苦心。不过，日本并没有走上符合和平国家身份的道路。文章表示，对日本来说，对和平的诚意在于清算过去历史。没有实践的“和平”装扮只不过是对世界的欺骗和愚弄。若日本果真希望国际认可，首先要具备成熟的政治道德面貌。朝鲜《民主朝鲜》14日援引外媒报道称，日本打算购入和部署尖端军事装备，性能远远超过日本的防御需求，目的是抑制朝鲜乃至中俄。
值得注意的是，日本15日的纪念活动是日本明仁天皇退位前参加的最后一次相关活动。路透社13日称，相较于日本政府，日本天皇在反战和反省的道路上走得更远。在2015年纪念活动的演讲中，他对战争表示“深深的懊悔”，和原先预备的演讲稿不同。安倍虽然也对死难者表示“极大的悲伤”，但却认为以后的日本人不需要再为战争道歉。
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