英国已选好脱欧后重要贸易伙伴：向中国伸出“橄榄枝”





外媒称，中英经贸联委会第 13 次会议 8 月 24 日在北京宣布，英国脱欧后中英双方将商谈签署自贸协定的可能性。





据俄罗斯卫星通讯社网站 8 月 27 日报道，英国对中方倡议做出了积极回应，此前英国外交大臣杰里米 · 亨特在 7 月底北京会谈期间就已宣布了英方立场。





报道称，这还不是中英双方希望巩固双边关系 “ 黄金时代 ” 的唯一例子。英国国际贸易大臣福克斯在同中国商务部部长钟山会谈时表示，英方坚定支持自由贸易，反对单边主义和贸易保护主义，希望中美双方通过磋商解决分歧。提高双方经贸合作质量的一个重要标志就是，继续深化中英在 “ 一带一路 ” 倡议下的合作。





俄罗斯科学院欧洲研究所专家基拉 · 戈多瓦纽克指出，暂时很难判断英国在脱欧后进行谈判的回旋余地。





他说： “ 英国政府最新建议意味着，至少在商品贸易方面，仍在统一欧洲市场和海关联盟。而这就意味着，不可能同第三国签署自贸协定。中国对这些谈判的前景持非常谨慎的态度，当然它将期待英国脱欧进程的结束。 ”





报道称，不过这位俄罗斯专家并不怀疑英国在脱欧后把中国视作重要贸易伙伴。英国的政策着眼于未来，正在同许多国家进行有关自贸协定的谈判，包括日本以及英联邦内的近 50 个国家。基拉 · 戈多瓦纽克认为，谈判正在进行，都表达了各自的意愿，大家都在期待。





另据路透社 8 月 25 日报道称，英国已经向中国企业发出强烈信号，即在准备明年脱欧之际，英国将全面对企业开放，而且中国是英国在脱欧后希望签订自由贸易协议的国家之一。





报道指出， 7 月，中国提出就退欧后的自贸协议与英国展开磋商。





中国商务部发布声明称，钟山与福克斯 24 日在北京举行会谈，他们讨论了如何促进双向投资和扩大服务贸易。





商务部声明补充称，两国还同意 “ 积极探讨英国脱欧后双方商谈高水平自贸协定可能性 ” ，但未透露细节。





报道称，虽然若能与中国达成贸易协定将是英国政府的一项政治胜利，不过正式谈判要等到英国正式脱离欧盟后才能开始。自贸谈判通常会持续多年才能有成果。

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