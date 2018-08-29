特朗普炮轰谷歌搜索引擎有倾向性 白宫展开调查

美国总统特朗普周二指责谷歌的搜索引擎散播负面新闻，还隐藏对于他的 “ 公平媒体 ” 报导，他发誓要解决这种情况。但他没有提供证据，也没有具体透露可能采取什么行动。





在他向 Alphabet(GOOGL.O) 旗下的谷歌开火之前，已经对众多科技公司颇有怨言，其中包括指责社交媒体推特 (Twitter)(TWTR.N) 和 Facebook(FB.O) 屏蔽保守派声音，并认为亚马逊 (Amazon.com)(AMZN.O) 伤害小企业并从与美国邮政署签订的协议中占便宜。他经常因认为大新闻机构的报导不公平而对其大加挞伐。





谷歌否认有任何政治倾向，发表声明称其搜索引擎 “ 并未被用于设立政治议程，我们也没有让自己的搜索结果倾向于任何政治意识形态 ” 。





特朗普周二发表多篇推文指出，输入 “ 特朗普新闻 ” 得到的谷歌搜索结果被 “ 做得 ” 不利于他，因为只显示 CNN 等新闻机构的报导，而没有保守媒体发表的消息，他暗示这种行为是非法的。





“ 我觉得谷歌真的正在利用我们的人民， ” 特朗普周二在椭圆形办公室称。 “ 谷歌、推特和 Facebook ，他们真的正踩在非常、非常麻烦的区域，他们必须要小心。这对大部分人来说是不公平的。 ”





Facebook 未予置评，推特被征求回复时没有置评。这两家公司在国会作证时，均否认对内容进行过倾向性审查。





特朗普和白宫都没有详细说明他们将如何或以何种法律理由来调查谷歌。





白宫国家经济委员会主任库德洛 (Larry Kudlow) 后来对记者称白宫 “ 正在扫一眼 ” 谷歌，并表示政府将会做 “ 一些调查和分析 ” ，但没有提供更多详情。





今夏稍早，美国共和党人、新任联邦贸易委员会主席西蒙斯 (Joseph Simons) 表示，该委员会将密切关注主导互联网的大型科技企业。联邦贸易委员会在此前的调查中确定，谷歌开发一项不利其他业者的搜索功能，可能有正当理由。





国会消息人士警告称，特朗普可能难以找到一种途径来调查谷歌新闻搜索结果问题，而且国会不太可能通过任何适用法律。美国联邦通讯委员会 (FCC) 在废除网络中立规则时放弃了监管网络通讯的管辖权。





美国民主党议员

Ted Lieu

在针对特朗普的一篇推文中表示，对谷歌实施这种限制将违反美国宪法：

“

如果政府试图规定私营公司的言论自由算法，那么法院会立即否决。

”

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