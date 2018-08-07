谷歌眼镜为自闭症儿童带来希望：可帮助他们识别情绪

美媒称，谷歌眼镜给自闭症儿童带来新希望，可以帮助他们识别情绪。





据美国《新闻周刊》网站 8 月 3 日报道，亚历克斯患有自闭症谱系障碍。在生命的前 7 年中，他很少抬头看自己的妈妈唐吉 · 卡林拜恩。后来有一天，他开始眨巴眼睛迎接妈妈的注视。





卡林拜恩记得她曾问自己： “ 这是真的吗？然后亚历克斯再次与我对视。 ”





这是 9 岁的亚历克斯出生以来首次能够与人进行短暂的眼神接触。卡林拜恩把儿子身上的变化归功于一个意想不到的自闭症治疗手段：谷歌眼镜。





报道称，从 2017 年 1 月开始，作为斯坦福大学一项初步研究的参与者之一，亚历克斯每周都会有几天佩戴该设备。这项研究的结果于 8 月 2 日发表。该研究资深作者丹尼斯 · 沃尔对本刊说，研究人员希望检验一个假设，即这种与智能手机应用程序配合使用的眼镜可以帮助自闭症儿童识别情绪并发展出关键的社会能力。若不佩戴眼镜，他们就可能错过这些发育阶段。





报道称，安装在眼镜上的摄像头会记录儿童的视野，一个小屏幕和一个话筒给儿童提供视觉和声音提示。当这名儿童与其他人互动时，手机上的应用程序会通过谷歌眼镜的话筒或屏幕识别并指出其他人的情绪。在持续使用该设备仅仅一到三个月后，相关家庭报告称，自闭症儿童与他人的眼神接触增加，与他人的关系改善。





报道称，在这项名为 “ 超级力量眼镜 ” 的研究期间，自闭症患儿在家中佩戴眼镜 6 周。早些时候，该研究团队还在一个实验室中观察了患儿的情况。迄今为止，这些科学家已经观察了超过 130 名患儿。





研究人员发现，一般患儿的 “ 社会反应量表 ” 评分出现了 7 分的变化。斯坦福大学儿科和生物医学数据科学副教授沃尔说，对一些患儿而言，这实际上意味着以诊断标准衡量，他们不再被认为患有自闭症。





杜克大学自闭症和脑发育研究中心主任杰拉尔丁 · 道森对本刊说： “ 诸如谷歌眼镜等技术可能给我们治疗自闭症的方法带来革命性变化。能在现实环境中应用并且不需要受过培训且收费高昂的治疗师的治疗手段尤其吸引人。 ”





并未参与此次研究的道森说： “ 通过该设备提供的一个简单提示，例如一个视觉情感符号，患有自闭症的人就可以学会留意并解释他们周围的世界。 ”





报道称，在美国，自闭症是增加最快的发育紊乱症之一。美国疾病控制和预防中心数据显示，每 59 名儿童中就有 1 名可能被诊断患有自闭症。





由于谷歌眼镜可移动且便于携带，相关家庭可以根据自身意愿使用该设备。斯坦福大学研究团队希望，患儿家庭有朝一日可以普遍使用这项技术，由保险公司承担费用。沃尔说： “ 我们希望把这种力量置于相关家庭手中。 ”





报道称，尽管如此，但沃尔还是警告，仍需做更多工作来确认这些积极结果。





但来自患儿父母的反馈已经非常明确。他们报告说，他们的孩子在学校更专注，能够更有效地与人交流，并且能以一种更有意义的方式与他人相处。对许多家庭而言，这是一个巨大的飞跃。

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