公投正名失败后 台湾以“中华台北”名义参加东京奥运会

继公投正名被取消

2019

年东亚青运会的资格后，台湾确定将继续以

“

中华台北

”

的名义参加

2020

年东京奥运会。





台湾行政院长赖清德当地时间

8

月

6

日表示，台湾尊重民间意见，但为了保护台湾运动员的参赛权，台湾仍然会以

“

中华台北

”

的名义，参加

2020

年的东京奥运会。





同时赖清德表示，台湾的名称是

“

中华台北

”

，是根据国际奥委会的洛桑协议规定的，尽管

“

很多人不满意，但是目前的状况是这样

”

。





台中市原定明年举办首届东亚青年运动会，但中国大陆以台湾民间发起

“2020

东京奥运台湾正名

”

公投活动为由施压，因此台中市被东亚奥委会取消

2019

年东亚青运会主办权。





东亚奥委会

7

月

24

日在北京召开临时理事会，理事会最后以表决方式，决议停办台中东亚青运。共九票采举手表决方式，最终包括中国大陆、香港、澳门等七票赞成取消，仅台北反对，日本选择弃权。





对于台中市

2019

年东亚青运会主办权被取消一事，中国国台办新闻发言人安峰山

7

月

25

日表示，台中市市区东亚青运会主办权根源在于民进党当局为了一己政治私利，执意纵容放任所正名公投对

“

奥运模式

”

发起挑衅。





台湾前奥运选手纪政近期推动东京奥运会正名公投，目前已进入第

2

阶段成案连署。今年

5

月，国际奥委会特别开会决议表示，对于民间团体发起的

“

台湾正名参与

2020

东京奥运

”

的公投提案，不接受

“

中华台北奥委会

”

改名。（多维新闻)

Twitter

sgnypost





