美国呼吁对朝保持压力 朝鲜指责美重拾敌对立场

外媒称，朝鲜利用其出席在新加坡举行的东盟会议的机会对美国进行了攻击，这在调子上与 6 月特朗普与朝鲜最高领导人金正恩的历史性峰会的和解气氛形成了显著差别。





要美采取行动建立互信





据英国《金融时报》网站 8 月 4 日报道，朝鲜外务相李勇浩 4 日称，通过维持对平壤的制裁，美国正在重新采取 “ 远远背离其领导人本意的 ” 敌对手段，这是令人震惊的。在整个东盟外长会议期间，美国国务卿迈克 · 蓬佩奥一直在呼吁维持对平壤的制裁。





李勇浩说： “ 不能允许朝美联合声明沦为美国国内政治的牺牲品。 ” 他还表示， “ 只要美国不能通过实际行动表现出消除我方担忧的强烈意愿，就不会存在我们单方面采取行动的情况 ” 。他说，朝鲜已经通过冻结核试验和火箭发射试验以及拆除核试验场表现出了善意。





报道称，李勇浩指责华盛顿把重点放在朝鲜半岛的完全无核化以及找回美军遗骸上，但却对新加坡协议的另外两个要点 —— 建立新的朝美关系以及在朝鲜半岛建立持久稳定的和平机制 —— 不闻不问。





另据美国《华尔街日报》网站 8 月 4 日报道，朝鲜 4 日警告说，该国领导人与美国总统特朗普达成的核协议 “ 面临困难 ” ，除非美国采取措施重建两国之间的信任。





报道称，朝鲜是在新加坡的一场地区峰会结束后措辞严厉地进行上述表态的。朝鲜在一份声明中称，美国在这场地区峰会上的做法值得警惕，它表明美国正回到一种 “ 失败多次的 ” 旧模式中。

朝鲜外务相李勇浩批评美国代表团将执行联合国对朝制裁列为此次峰会的首要议题之一。美国代表团由国务卿蓬佩奥率领。





李勇浩警告说： “ 互信无法建立，联合声明的落实面临困难。 ” 他要求美国采取措施，建立两国之间的互信。





李勇浩还说，美国要求其他国家抵制朝鲜建国 70 周年庆祝活动的做法十分不妥。





朝鲜外务相李勇浩表示，朝鲜已通过暂停核武器和导弹试验及拆除试验场，向美国释放善意，但美国却在维持对朝制裁上 “ 提高调门 ” ，这不利于两国建立互信。





李勇浩 4 日在东盟地区论坛上发表声明说： “ 鉴于多年来的不信任和敌意，在半岛建立基础稳固的互信关系及推进和平，无疑将是一个必须倾注大量时间和精力的漫长过程。 ”





李勇浩表示，朝鲜仍坚定不移地以负责任且善意的方式执行联合声明。 “ 建立信任是全面落实联合声明的关键，而信任无法在一夜之间培养出来。要建立朝美间充分的信任，双方须采取同步行动和分阶段步骤，一步一个脚印地完成可能的事项。 ”





报道称，美国近日一再敦促国际社会维持对朝制裁。对此，李勇浩措辞严厉地指责美国在维持对朝制裁上 “ 提高调门 ” ，甚至对发表终战宣言表现出后退的态度。他还指责美国向其他国家施压，阻止它们派遣高级官员出席 9 月举行的朝鲜建国 70 周年庆。





蓬佩奥吁对朝保持压力





据德国《法兰克福汇报》网站 8 月 4 日报道，尽管美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩举行了会晤，但美国仍坚持对该国实施制裁。美国国务卿蓬佩奥 4 日在新加坡表示，必须保持对平壤的外交和经济压力。





报道称，在今年 6 月与特朗普举行的历史性峰会上，金正恩承诺将让自己的国家 “ 无核化 ” ，但是没有提到时间表。蓬佩奥在接受新加坡亚洲新闻台采访时说： “ 最终的无核化时间表至少部分是由金委员长制定。那是他的决定。 ” 批评者认为美朝协议过于模糊。





报道还称，就在上周，蓬佩奥在参议院听证会上说，朝鲜仍在生产核材料。





另据路透社 8 月 4 日报道，朝鲜和美国 4 日就此前达成的核协议进行争论，该协议于 6 月的一场里程碑式峰会上达成，旨在让朝鲜结束其核计划。华盛顿呼吁保持对朝制裁力度，而朝鲜则称不能对美国的意图掉以轻心。





报道称，尽管在不到两个月前，美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩在新加坡举行了一场史无前例的会谈，双方还在会谈中作出承诺，但在此次新加坡举行的东盟地区论坛上的不和再次提醒人们，为结束朝鲜核武器和导弹计划进行谈判的艰辛依旧存在。





报道称，美国国务卿蓬佩奥敦促东南亚国家继续制裁朝鲜，直到它放弃核武器计划为止。

蓬佩奥 4 日还说，华盛顿十分严肃地对待任何放松联合国制裁的行为，他称俄罗斯向朝鲜工人发放工作签证的做法可能违反了联合国决议。





他说： “ 我想提醒每一个已经对这些决议表示支持的国家，这是一个严肃的问题，我们将和莫斯科讨论它。我们期待俄罗斯人和所有国家都能遵守联合国安理会决议，执行对朝鲜的制裁。 ”





此外据美国《华盛顿邮报》网站 8 月 4 日报道，在新加坡举行的东盟会议上，美国国务卿蓬佩奥警告俄罗斯不要帮助朝鲜在莫斯科投票赞成的联合国制裁上 “ 耍花招 ” 。





报道称，蓬佩奥利用此次东盟会议与多个国家的外交官举行会谈，敦促这些国家继续对平壤施加经济压力，直到它的核武器项目被不可逆转地废除。





蓬佩奥在记者会上指出，有报道称，俄罗斯正在与朝鲜企业建立合资企业，并向朝鲜工人发放了新的工作签证。他说，美国相信这些报道是准确的，俄罗斯的这一做法将违反限制与朝鲜进行贸易的联合国安理会决议。





他说： “ 任何破坏使朝鲜完全无核化这一世界最终目标的行为都是美国要认真对待的。 ”





报道还称，尽管有些吹毛求疵，但气氛与

2017

年相比被认为已大大改善。

2017

年的东盟会议被热烈讨论的是，蓬佩奥的前任雷克斯

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蒂勒森是否会与朝鲜外务相呆在同一个屋子里。

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