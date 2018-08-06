全球“最健康城市”排行榜出炉 大部分位于欧洲

据澳大利亚 “ 新快网 ”8 月 5 日报道，根据在线房屋租赁网站 Spotahome 公布全球最健康城市排行榜，欧洲不仅拥有多个全球美食之都，在全球最健康城市前 10 榜单中也占据 8 个席位。

荷兰首都阿姆斯特丹赢得全球最健康城市称号，挪威奥斯陆、德国慕尼黑、荷兰鹿特丹以及德国柏林排名紧随其后。





而澳大利亚有两个城市跻身榜单前 10 名。西澳首府城市珀斯排凭借着无与伦比的柔软沙滩及漫长的晴天排名第 10 位，南澳首府城市阿德莱德则排在榜单第 8 位。此外，布里斯班排名榜单第 11 位，堪培拉排名第 14 位。澳大利亚最大的两个城市，悉尼及墨尔本排名相对落后，分别位列第 29 位及第 48 位。

Spotahome 网站排行依据一系列 “ 健康 ” 关键因素，包括年日照时长、绿地空间、空气质量及水质。其中评估因素涉及居民健身频率、工作 - 生活平衡度、平均年假天数、预期寿命以及肥胖率。

全球最健康城市排行榜

1. 阿姆斯特丹（荷兰）

2 . 奥斯陆（挪威）

3 . 慕尼黑（德国）

4 . 鹿特丹（荷兰）

5 . 柏林（德国）

6 . 塔林（爱沙尼亚）

7 . 维也纳（奥地利）

8 . 阿德莱德（澳洲）

9 . 赫尔辛基（芬兰）

10 . 珀斯（澳洲）

数据来源：

Spotahome

最健康城市指数（

Healthiest Cities Index

）（环球网）

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