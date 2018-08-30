巴西总统候选人抛惊人言论：让警察有权杀死罪犯

当地时间28日晚上，巴西总统候选人贾伊尔·波索纳罗在接受访问时称，警察应该被赋予杀死罪犯的权力，对待杀死罪犯的警察应颁给他们奖状，而不是面临起诉。
据美联社报道，在巴西总统选举中领先的候选人波索纳罗在采访中表示，不能把像罪犯这样的人当成正常人，我们不能再让警察继续死在这些人手里，如果警察用10到30发子弹杀死1个罪犯，那么他应该受到表彰，而不是被处决。
巴西治安问题严重，参加10月大选的候选人们都将集中在这个问题上拉拢选民。波索纳罗现年63岁，代表巴西社会自由党，曾是陆军上尉，一些民意调查显示，在不列入前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的情况下，波索纳罗所获支持率排名第一。
卢拉因贪腐罪入狱，可能失去参选资格。此前，巴西劳工党已正式推举卢拉为该党候选人。虽然短期内还看不到获释可能，卢拉依然积极筹备大选。今年4月7日，卢拉入狱服刑，持续近两年的案件基本尘埃落定。尽管如此，卢拉的政治影响力并没有因此降低。巴西劳工党依然推举他为总统候选人，卢拉本人也在狱中接见劳工党重要人物，积极筹备大选。
人权组织称，在巴西，警察杀死罪犯的现象已经很普遍。本月初，有报告显示，巴西去年有63880人被杀，创下新纪录。
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