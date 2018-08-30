成本高昂 战备不力：美媒盘点F-22战机服役困境

据美国战略之页网站8月20日发布的题为《墨菲法则：不可能的第五代战机》的文章称，F-22战机堪称世界最先进最强大的战机，同时也是最难保持飞行的战机。它还是最昂贵的战机，迄今只建造了195架。38吨的F-22战机每小时可巡航1900公里，最高时速可达2400公里。最大巡航里程为3000公里，需外加燃料。通常作战半径是760公里。F-22战机可内带约2吨炸弹和导弹，外带5吨左右。它的隐形性能非常好，具有现役飞机中某些最先进的电子战性能和传感器。所有这些能力都需要昂贵的开支进行维修保养，每飞行一小时，维修成本大约为7万美元，是F-16战机的3倍左右。
文章认为，有鉴于此，美国空军尚无法实现该机型70%的备战率（其他战机的低值）；目前现役的F-22战机保持60%的备战率都很困难。在2017年，备战率一度跌至49%，但2018年又恢复到60%。即使是维持这个备战率，F-22战机也无法飞行足够的里程，为飞行员提供所需的全部训练（飞行时间）。另一个问题是需要将F-22派往海外或在美国承担拦截任务（尤其是在涉及俄罗斯远程侦察机的情况下）。这种问题一直是新闻焦点，美空军希望公众关注F-22战机，并非因为恢复战机生产希望渺茫，而是因为研制下一代新型战机的经费投入取决于证明现有战机值得投资。这意味着要经常向外国战区派遣F-22战机，以展示F-22战机具备作战能力。
但是，要完成这个任务，并维持F-22战机与其他战机同样的作战速度，飞行中队（21架F-22战机）必须派出约一半维修人员。这意味着其余战机要减少飞行任务，直到派出的战机返回。已派遣的战机还面临另一个问题，即使是已经派往阿拉斯加（空中拦截任务主要在此地区）的F-22战机也意味着它们只能留在常规机库，而不是总部那种空气质量控制机库。因为这个原因，特殊雷达吸收涂层降解速度更快。重新刷涂层材料需要F-22战机中断服役一年之久。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost