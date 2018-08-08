五角大楼遭“打脸”！美媒曝美国在也门借“基地”打胡塞

美联社 8 月 6 日刊登了题为《美国盟友、 “ 基地 ” 组织在也门与反对派作战》的调查报道，报道称在过去两年中，由沙特领导并得到美国支持的军事联盟一次又一次宣称取得决定性胜利，在也门多地把 “ 基地 ” 组织武装分子赶出了据点，并摧毁了他们袭击西方国家的能力。然而，胜利者没有透露的情况是：联军的许多打击行动都一枪未发。





报道称，经调查发现，这是因为联军与 “ 基地 ” 组织成员达成秘密协议，联军花钱让一些成员离开重要的城镇，让另外一些成员带着武器、装备和大笔掠夺到的现金撤退。甚至还有数百名 “ 基地 ” 组织成员被招募加入联军。





报道称，这些妥协和结盟的举动使得 “ 基地 ” 组织武装人员得以继续存在 —— 并有可能使实施 “9·11” 袭击的恐怖组织最危险的分支实力加强。这些协议的主要参与者说，美国知道这些安排，却暂停对 “ 基地 ” 组织的无人机袭击。





报道认为，这份协议反映出，在阿拉伯半岛西南角同时进行的两场战争存在相互矛盾的利害关系。





报道称，在其中一场战争中，美国正与其阿拉伯盟友 —— 尤其是阿联酋 —— 进行合作，目的是消灭名为 “ 阿拉伯半岛基地组织 ” 的极端组织分支。但是，更为重要的军事行动是赢得针对胡塞组织的也门内战，胡塞组织是由伊朗支持的什叶派武装分子组成的。而在这场战争中， “ 基地 ” 组织武装分子实际上与沙特领导的联军站在同一边 —— 也就是和美国站在一边。





美国詹姆斯敦基金会是追踪恐怖主义的研究机构，该基金会的研究员迈克尔 · 霍顿说： “ 美国军方的不同部门显然知道，美国在也门的大部分行动都在帮助 ‘ 阿拉伯半岛基地组织 ’ ，对此他们感到非常焦虑。 ”

霍顿说： “ 然而，支持阿联酋和沙特对抗美国所认为的伊朗扩张主义是头等大事，优先于打击 ‘ 阿拉伯半岛基地组织 ’ ，甚至优先于稳定也门局势。 ”

报道称，这一发现基于在也门的报道活动，以及对 20 多名官员的采访，其中包括也门安全官员、民兵指挥官、部落调解人和 “ 阿拉伯半岛基地组织 ” 的 4 名成员。除少数几个人以外，大部分消息人士都要求匿名，担心遭到报复。

报道指出，联军支持的民兵组织主动招募 “ 基地 ” 组织武装分子，或者是刚刚退出该组织的武装分子，因为联军认为他们是出色的战士。





报道称，联军成分复杂得令人头晕眼花，由民兵、小集团、部落军阀以及在当地有利害关系的部落组成。 “ 阿拉伯半岛基地组织 ” 的武装分子与其中许多方面交织在一起。





报道表示，一名也门指挥官去年因与 “ 基地 ” 组织有关联被列入美国的恐怖分子名单，但他继续从阿联酋获得资金来管理他的民兵组织，这是他自己的助手说的。另一名指挥官最近收到也门总统 1200 万美元拨款，用来建设他的武装部队，与他关系最紧密的助手是众所周知的 “ 基地 ” 组织人物。





报道还举例称，一次，部落调停者在阿联酋和 “ 基地 ” 组织之间斡旋达成协议后，甚至为极端分子举行了欢送晚宴。





霍顿说，阿联酋以及与其结盟的民兵团体针对 “ 基地 ” 组织的战争从很大程度上来说是一场 “ 闹剧 ” 。





一名美国高级官员今年早些时候在开罗对外国记者说，美国知道反胡塞组织的队伍中有 “ 基地 ” 组织成员。要求匿名的这名官员说，由于联军支持有伊斯兰强硬派指挥官领导的民兵组织， “‘ 基地 ’ 组织很容易混入其中 ” 。





报道称，近期，五角大楼极力否认与 “ 基地 ” 组织武装分子之间存在勾结。





五角大楼发言人、海军中校肖恩

·

罗伯逊在电子邮件中写道：

“

自

2017

年初以来，我们已发动超过

140

次打击，目的是除掉

‘

阿拉伯半岛基地组织

’

的核心领导人，并减弱该组织利用无人管理的地方招募、训练人员并计划采取行动针对美国及我们在该地区伙伴的能力。

”

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