马克龙警告欧洲安全不能依赖美国：战后世界秩序大厦将倾

英媒称，法国总统马克龙发出警告，称欧洲在军事防御方面不能再依赖美国，呼吁欧洲在当下面临民族主义和极端主义抬头的形势下应紧急制定新的安全政策。





据英国《卫报》网站 8 月 27 日报道，马克龙在其称为欧洲政治和全球多边主义的 “ 危机时刻 ” 发表对外政策讲话时指出： “ 欧洲不能再依赖美国提供安全保障，而要靠我们自己保证欧洲的安全。 ”





马克龙表示要在未来几个月提出新建议，加强欧盟防御合作，并与俄罗斯就东欧国家关切的欧俄安全关系举行会谈。





这位亲欧盟的法国中间派警告说，欧洲才刚刚开始一场解决正在抬头的民族主义的持久战，而战后由西方主导的世界秩序也大厦将倾。





报道称，马克龙发表此番言论之前，特朗普多次疏远与北约军事联盟的关系。马克龙在爱丽舍宫告诉驻法国的大使们： “ 欧洲与共同建立了新型战后秩序的伙伴似乎正在抛弃这段共同的历史。 ”





报道称，马克龙为其政策辩解，即要与特朗普保持密切关系。后者避开欧洲盟友，退出了全球气候协定，对伊朗实施域外制裁，并对欧盟钢铁和铝制品征收关税。





马克龙说应与华盛顿保持开放且建设性的沟通，但欧洲国家必须共同努力，找到替代强硬派孤立主义政治的办法。 “ 问题不在于下次国际峰会期间我是否拉住特朗普的胳膊（交谈）；而在于，我们要重造什么（政策）？ ”





他还说： “ 我们正在付出几十年的代价，欧洲已变得了无生气、力量虚弱，提不出充分的建议。中国和美国确实认为欧洲是一个与之有着类似独立地位的强大力量吗？并非如此。 ”





马克龙说法国尊重英国的脱欧投票结果，希望与伦敦保持牢固的战略关系。但是，他警告说他不会任由脱欧危害欧盟的团结，那是他的头等大事。

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