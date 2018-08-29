特朗普迫于压力向麦凯恩致敬 白宫半旗升了又降

外媒称，在麦凯恩去世后保持沉默的特朗普受到来自各方的抨击。 8 月 27 日，特朗普最终向这位美国政坛的特别人物致敬，要求全国降半旗志哀。而麦凯恩在告别信中则最后一次与美国总统特朗普划清了界限。





据德国新闻电视频道网站 8 月 27 日报道，已故美国共和党参议员约翰 · 麦凯恩在死后发表的一封告别信中呼吁国民克服深刻的政治分歧。他在遗嘱中写道： “ 如果我们将爱国主义和种族对抗混为一谈，就是在削弱我们的伟大。 ” 麦凯恩的前竞选经理里克 · 戴维斯在亚利桑那州菲尼克斯宣读了这份遗书。





麦凯恩在告别信中最后一次与美国总统特朗普划清界限。 “ 当我们躲在围墙后而不是推倒它，当我们怀疑理想的力量而不是相信它、将它视为实现变革的最重要力量时 ” ，美国将变得更加虚弱。





戴维斯表示，他预计特朗普不会参加麦凯恩的葬礼。





报道称，早在去世前几个月，麦凯恩就传出消息说，不希望特朗普作为悼念宾客出现在自己的葬礼上。据媒体报道，麦凯恩更希望民主党籍的前总统奥巴马与共和党籍的前总统小布什在葬礼上发表悼词。





另据美国商业内幕网站 8 月 27 日报道，从亚利桑那州到华盛顿特区，各地的美国人将有机会在计划举行的多场追思会上向麦凯恩致以敬意。但特朗普总统很可能不在参与者之列。





《纽约时报》在麦凯恩去世前就曾报道过，特朗普不会受邀参加麦凯恩的葬礼。两名白宫官员向记者证实了总统被要求不要出席。





此外据美国《海军时报》周刊网站 8 月 27 日报道，两个著名退伍军人组织的领导人 8 月 27 日批评了白宫官员在麦凯恩去世后的 “ 不敬 ” 做法，坚持认为这名海军老兵理应得到国家的更多认可。





报道称，当前争议的焦点是特朗普总统及其幕僚决定在 9 月 1 日举行的麦凯恩葬礼之前不降半旗。美国国家性建筑物上的国旗在麦凯恩去世的消息公布后曾被降下，但仅两天后就在 27 日早上重新升起，这打破了为著名国会议员哀悼更长时间的传统。





又据美国商业内幕网站 8 月 27 日报道，据《华盛顿邮报》报道，特朗普总统否决了白宫悼念麦凯恩并赞扬这位已故参议员和战争英雄的声明。





消息人士说，包括白宫新闻秘书萨拉 · 桑德斯和白宫办公厅主任约翰 · 凯利在内的总统助手们曾力主发表一份针对麦凯恩个人的声明，对麦凯恩在海军和国会的长期任职予以褒扬。但据报道，特朗普告诉助手们，他会发表他自己的声明。批评人士指出，特朗普自己的声明中没有关于麦凯恩的个人信息。





特朗普 25 日发推文说： “ 我向参议员约翰 · 麦凯恩的家人致以最深切慰问和敬意。我们的心和祈祷与大家同在！ ”





报道称，这一声明与几位前总统、麦凯恩的国会同僚与外国领导人所表达的敬意形成了鲜明对比 —— 他们用生动的文字悼念了麦凯恩并称赞了他杰出的军事和政治生涯。不过 “ 第一夫人 ” 梅拉尼娅 · 特朗普在推特上感谢了麦凯恩 “ 对国家的服务 ” 。





此外据法新社 8 月 28 日报道，此前特朗普一直拒绝回应涉及麦凯恩这位共和党参议员去世的问题。最终，特朗普发布了一份最低限度的公报，向麦凯恩的作为致意。





特朗普借此机会宣布白宫的美国国旗将再次降半旗，直到麦凯恩下葬。白宫的国旗在 25 日曾降下， 27 日上午又升起。





特朗普在公报中强调： “ 尽管我们之间有政治分歧，我尊重麦凯恩参议员为我们国家所作出的贡献。 ”

报道称，麦凯恩曾在越南战争中被俘虏。多个退伍军人组织此前曾要求特朗普总统改变态度，采取更具包容的举止。特朗普在 27 日晚间的宴会上再次表示： “ 我们真的欣赏麦凯恩参议员为国家所做的一切。 ”





麦凯恩在共和党内经常抨击特朗普。他的发言人也确认特朗普将不会出席预计于

9

月

1

日在华盛顿举行的葬礼。特朗普已宣布国防部长马蒂斯和国家安全顾问博尔顿将代表政府出席葬礼。

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