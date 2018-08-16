韩国急于推进朝韩首脑会晤 美国官员私下表示不满

外媒称，朝鲜和韩国政府 13 日宣布，两国领导人将于 9 月举行峰会。尽管有迹象显示华盛顿和平壤之间的僵局越来越严重，但朝韩之间的和平进程正稳步向前推进。





据美国《华盛顿邮报》网站 8 月 13 日报道，在朝美谈判陷入停滞之际，朝韩关系迅速改善，美国官员私下里对此表示不满。美国正要求各国加强执行现有的联合国对朝制裁，但特朗普与朝鲜最高领导人金正恩在 6 月新加坡峰会上开启的对话实际上已经打破了平壤在国际社会的孤立局面。





首尔延世大学助理教授约翰 · 德勒里说： “ 这和看起来已经陷入泥潭的美朝对话不一样。朝韩两国正稳步前行，过程更加顺利。 ”





另据日本《朝日新闻》 8 月 14 日报道，韩朝 13 日就 9 月在平壤举行第三次首脑会谈达成一致。韩国政府希望挽回支持率，朝鲜希望在美朝无核化谈判方面取得突破，双方利害关系达成一致。美国在继续要求朝鲜推进无核化的同时，警惕韩国作出让步。





据韩朝有关人士透露，文在寅政府最近日益担忧韩朝对话路线因美朝关系停滞不前而走向崩溃。韩朝对话是文政府的重要政策。韩国国家情报院院长徐薰 7 月下旬访问美国，试探了美国的反应。徐薰主张，为说服朝鲜答应推进无核化，必须推进韩朝经济合作和签署朝鲜战争终战宣言。他表现出有意重启开城工业园区和金刚山旅游，并打探是否可以将这两个项目作为经济制裁的豁免对象。美国坚持的立场是，除非朝鲜采取推进无核化的具体措施，否则不予允许。据说，美国方面还表现出不快情绪。





报道分析称，尽管如此，文在寅政府还是执着于举行韩朝首脑会谈。文在寅政府的经济政策引发舆论不满，支持率下跌。文在寅政府担心如果韩朝对话取消，则可能导致国内支持率进一步下跌。





报道还称，据韩朝有关人士透露，朝鲜在 13 日的磋商中要求推进经济合作和签署终战宣言。韩国有可能被迫作出让步。如果韩国让步，则美韩关系可能恶化。美国驻韩大使哈里斯 13 日在首尔发表演讲，认为现阶段触及终战宣言问题为时尚早。





报道认为，即使韩朝举行首脑会谈，也无法保证美朝谈判可以取得进展。美国政府内部根深蒂固的观点是，应该警惕韩国对朝鲜过度让步。





此外据俄罗斯《独立报》网站 8 月 14 日报道，朝韩宣布将在 9 月举行领导人会晤。专家认为，双方商定会面是积极信号，证明朝鲜半岛局势仍在继续缓和。但美国却在给局势缓和增添障碍，因其试图加大对朝鲜的制裁力度。





俄罗斯科学院东方学研究所朝鲜和蒙古研究室主任亚历山大 · 沃龙佐夫强调： “ 朝韩对话与合作进程仍在继续，并且具有足够的连续性。两国将举行第三次首脑会晤的事实证明，双方都希望建立以和平与合作为基础的新型朝韩关系。 ”





报道称，也就是说，尽管磕磕绊绊，仍然出现了对话的积极进程。朝韩对话进展更为迅猛，而朝美对话的情况则复杂一些。





沃龙佐夫说，特朗普本人有兴趣继续对话并寻求解决方案。

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但另一方面，美国有强大的反对派，在包括与朝鲜展开对话的问题上反对特朗普。他们试图把自己极端强硬的立场强加给总统，并断言朝鲜会继续核计划。而且，美朝尚未来到制定出应销毁设施清单和时间表的阶段。现在指责朝鲜有所隐瞒或不履行责任是毫无根据的，因为目前它没有义务这样做。

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