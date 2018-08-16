土耳其总统批美“背后桶刀子” 将抵制美电子产品

外媒称，随着土耳其货币危机的不断加剧，该国总统埃尔多安指责美国总统特朗普发起 “ 针对整个世界的经济战争 ” ，并称美国对土耳其加征关税的决定是在 “ 背后捅刀子 ” 。





据英国《每日电讯报》网站 8 月 13 日报道，安卡拉已经受到金融风暴的冲击，由于有关方面对政府的经济政策和与美国的外交纠纷感到担忧，土耳其里拉跌至新低。





埃尔多安在黑海沿岸城市特拉布宗对支持者说： “ 这种做法旨在让土耳其从经济到政治全面投降。我们再次面临着一场卑劣的政治阴谋。 ” 他表示土耳其 “ 将克服这一切 ” 。





报道称，埃尔多安和他担任财政部长的女婿贝拉特 · 阿尔巴伊拉克继续将里拉暴跌归咎于外部力量。





埃尔多安对华盛顿喊话： “ 你们一边扮演着战略伙伴的角色，一边却在朝战略伙伴开枪。我们同在北约，你们却试图在自己战略伙伴的背后捅刀子。 ”





另据路透社 8 月 14 日报道，土耳其总统埃尔多安 14 日表示，土耳其将抵制来自美国的电子产品。因土耳其拒绝释放被拘押的美国牧师，美国已经对土耳其实施制裁并提高关税。





埃尔多安在执政党的一场集会上说： “ 我们将保护我们的经济独立，我们将对美国电子产品进行抵制。 ”





报道称，随着美土争端导致土耳其货币里拉急剧贬值，埃尔多安称，在经济方面土耳其已采取必要措施，但该国要保持坚定的政治立场，这很重要。





埃尔多安说，改用外币就意味着向敌人屈服。





此外据路透社 8 月 13 日报道，白宫经济顾问凯文 · 哈西特 13 日说，在土耳其货币对美元汇率跌至创纪录低点后，特朗普政府正在 “ 极其密切 ” 地关注土耳其的财政状况。





身为白宫经济顾问委员会主席的哈西特对微软 - 全国广播公司说： “ 我们正在极其密切地关注。姆努钦财长正在极其密切地关注。 ”





哈西特说，特朗普总统决定对土耳其钢铁征收的双倍关税仅占土耳其国内生产总值 “ 极小的一部分 ” ， “ 因此该国货币下跌 40% 表明这个国家有很多基本经济要素处于紊乱状态 ” 。





又据路透社 8 月 13 日报道，白宫称，美国总统国家安全事务助理约翰 · 博尔顿 13 日会晤土耳其驻美国大使，商讨土耳其拘押美国牧师安德鲁 · 布伦森一事。





白宫发言人萨拉 · 桑德斯说： “ 应土耳其大使塞尔达尔 · 克勒奇的请求，约翰 · 博尔顿在白宫与其会晤。二人探讨了土耳其继续拘押美国牧师安德鲁 · 布伦森一事和美土关系的现状。 ”





美国官员说，美国没有为释放布伦森设定期限，这与某些媒体报道不符。布伦森被指控支持两年前发生的一起反抗土耳其总统埃尔多安的未遂政变，但他否认了这些指控。





报道称，美国总统特朗普的律师杰伊 · 塞库洛也在为布伦森一家辩护。他说： “ 两国正在就布伦森返回美国的问题展开讨论，这是件好事。我期待布伦森一家能够返回美国。 ”





报道称，土耳其和美国这两个北约盟友间的关系正处于低谷，两国关系因布伦森被拘押以及在叙利亚问题上存在的利益分歧而受损。

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