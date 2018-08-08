日媒：“中国制造2025”是日本的好机会

日媒称，中国政府提出的制造业长期战略虽然被美国视为战略威胁，但对日本来说却很可能是个商机。





据日本《富士产经商报》 8 月 14 日文章，旨在变革中国产业结构的尝试伴随着对资本品的巨额投资。日本在工厂自动化系统和半导体制造设备方面表现优异。目前，从日本出口到中国的生产设备和零部件都在大幅增长。在借助全球产业链进行附加值贸易的领域，中国和日本之间仍有较大差距。但是从长期视角来看，中国有可能成为强有力的竞争对手，日本必须留心，切勿自掘坟墓。





报道称，眼下，长期战略提到的重点行业对生产设备的需求均出现了显著上升。 2012 年，日本对华半导体制造设备的出口额不过是中国当年半导体等电子产品进口总额的五分之一，而今年前五个月日本对华半导体制造设备的出口额已经达到 2012 年全年的水平。此外，中国在制造工艺自动化方面的需求也在快速增长。比方说，在工厂自动化系统和工业机器人领域拥有强大实力的法努克公司 2017 年度对华销售额几乎实现了同比翻番。





报道称，长期战略提出，集成电路、半导体制造设备和工业机器人的国产化率到 2020 年要增至 40% 以上。一旦这些目标全部实现，可能会危及日本相关产业（就像曾经的钢铁行业一样）在全球市场所占的份额。





报道表示，而随着产业结构持续改善，中国在那些附加值更高的部门所带来的威胁也会更大，但离超越日本尚有一段距离。彭博新闻社计算的贸易竞争力指数显示，中国在不同生产领域的竞争力正在追上日本在上世纪 80 年代的水平。贸易竞争力指数显示的是一国在不同经济部门的竞争力水平。数值大于 0 意味着具有相对竞争力（最大值为 1.0 ，最小值为负 1.0 ）。

上世纪 80 年代中期，日本的消费品贸易竞争力指数约为 0.5 。但是到了上世纪 90 年代初期，该指数基本降至 0 。日本的零部件、资本品的贸易竞争力指数也从上世纪 80 年代中期的峰值（ 0.7 ）逐步走低， 2016 年的数据是 0.3 到 0.4 。





报道称，中国 2016 年的消费品和资本品（含钢铁）的贸易竞争力指数已经接近日本在上世纪 80 年代初的水平。但是中国在附加值更高的零部件方面的贸易竞争力指数与上世纪 80 年代初日本的水平还相去甚远。





报道称，日本的优势在于拥有大量能够生产高品质零部件和材料的中小企业。在中国，类似的企业集群正在深圳经济特区形成。中国今年公布了着眼于推进大数据、人工智能等先进技术研发的示范区 “ 雄安新区 ” 的基本规划。但中国要在产业深度上赶上日本还需要时间。





报道称，经济合作与发展组织公布的国内附加值占各国出口总额比例的统计数据再次证明，日本在亚洲仍然领先。

2014

年在日本的出口总额中，国内附加值的占比为

81.8%

，虽然稍稍落后于美国的

84.7%

，但远大于中国的

70.7%

和韩国的

62.1%

。

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