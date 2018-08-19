马哈蒂尔访华将讨论引渡刘特佐

马来西亚首相的马哈迪星期五（ 8 月 17 日）开始对中国访问，将会见中国国家主席习近平等中国领导人。预计，会谈将涉及从中国引渡与马来西亚国家基金贪腐案有关的刘特佐。





纽约时报报道，马来西亚相信，刘特佐目前正自由地居住在中国。





报道指出， “ 现任马来西亚官员说，他们预料与中国的谈判将很困难，并且相信北京将会把刘特佐作为讨价还价的筹码，不会轻易交出他 ” 。因为马来西亚同中国没有引渡协议。





现年 92 岁的马哈迪今年 5 月重掌政权之后，下令暂停中国融资的造价 200 亿美元的三个大型基础建设项目。马来西亚官员指称，这些项目中的铁路和天然气管道工程造价或有掺水之嫌，部分贷款或被用于一马基金还债。马哈迪这次中国之行还将讨论有关重新安排、甚至完全取消这些项目。





刘特佐现年 36 岁，是马来西亚的商人，由于他同前不久竞选失败下台的前首相纳吉关系密切，曾经协助中国同马来西亚达成一些基建项目和外交安排，在中国大陆、香港和澳门拥有相当的特权。





马来西亚新政府怀疑刘特佐协助安排多项中国贷款的马来西亚基础设施项目，并且挪用项目贷款来填补一马基金的债务。这些项目是中国在全球大力推动的 “ 一带一路 ” 倡议的基础建设工程的一部分。





新加坡今年夏季证实，过去两年来曾通过国际刑警组织发出逮捕刘特佐的红色通缉令。马来西亚今年 6 月开始也试图将他逮捕。





刘特佐通过律师表示，他是清白的，不会屈服任何假借法律之名，但却受政治和利益支配的司法系统。





在马来西亚

5

月大选中失利的纳吉因涉嫌洗钱等罪名被马哈迪政府逮捕，目前获准保释。（美国之音）

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