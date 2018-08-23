俄议员：将放弃采购所有美电子设备 转从中国以及东南亚国家购买

“俄罗斯无论如何都会放弃购买美国所有电子设备和军民两用配件，将从中国等第三国采购电子设备。”俄罗斯卫星通讯社23日报道称，俄联邦委员会国防与安全委员会副主席阿列克谢•孔德拉季耶夫在接受该媒体采访时做出了上述发言。
他表示，俄罗斯计划从中国等国采购军民两用电子设备。
孔德拉季耶夫说：“中国等第三国有我们从美国采购商品的类似产品。军火市场建立在通用的循环交换基础上，因此我们无论如何都能找到新出路。”
22日，美国本月上旬宣布的对俄制裁正式生效。俄罗斯卫星新闻网称，此次制裁的原因是俄罗斯涉嫌在英国毒害俄前特工。俄罗斯卫星新闻网称，此次制裁的原因是俄罗斯涉嫌在英国毒害俄前特工。首批制裁措施包括禁止向俄出口电子设备和军民两用配套产品，第二批制裁可能包括降级外交关系，禁止俄航班赴美和几乎完全停止美国对俄出口等。美国务院称，若俄保证未来不再使用化武，可避免第二波制裁。俄制定了回击措施，包括禁止向美出口军民两用技术和设备。俄联邦工业和贸易部22日称，俄无法获得的电子设备部件将从东南亚国家进口。
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