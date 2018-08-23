韩朝联络办公室本月将揭牌成立

韩媒称，韩国外交部有关人士21日表示，位于开城工业园区内的韩朝联络办公室将于本月揭牌成立。
据韩联社8月21日报道，韩国外交部发言人鲁圭德当天在例行记者会上表示，韩方始终在为成立韩朝联办不有损对朝制裁的宗旨而付出努力，并就此与美国和国际社会持续进行协调。
报道称，目前，韩美政府正就联办争取豁免对朝制裁的待遇进行磋商，但尚未得出结论。
另据韩联社8月22日报道，韩国青瓦台发言人金宜谦22日在例行记者会上重申，在朝设立韩朝联络办公室不会影响朝美无核化潮流大势。
20日，青瓦台也曾称，韩朝联办将为促进朝美无核化协商作出贡献，不违反国际社会涉朝制裁。在被问及韩外长在国会所说的“美方对联办豁免制裁的反应不尽如人意”时，金宜谦认为这只是件小事，不会对目前形成的大潮流起阻碍作用，同时也不会成为对朝制裁的绊脚石。
金宜谦指出，英国、德国等24国在平壤设有大使馆，联办级别远低于使馆，只有联办发展才能升为代表部，再发展才能升级为使馆。因此，联办问题是细枝末节。
报道称，就联合国秘书长古特雷斯高度评价韩朝致力于构建信赖关系，希望9月举行的联合国大会能成为力挺此举的平台一事，金宜谦表示感谢，并称希望这能成为现实。
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