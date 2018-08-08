菲律宾正与俄罗斯商讨引进先进潜艇 基洛级是首选

菲律宾正与俄罗斯商讨引进先进常规潜艇的事宜。

据英国《简氏防务周刊》网站 8 月 7 日报道，菲律宾与俄罗斯最近讨论了新的防务合作备忘录。备忘录提到，俄罗斯将尽力满足菲律宾打造水下作战力量的要求。

菲律宾通讯社报道称，菲律宾将俄罗斯视为本国海军潜艇潜在的提供国，并且在艇员培训、潜艇保障等方面提供支持。





今年 6 月，菲律宾总统杜特尔特批准了海军加速潜艇采购的计划，以提高菲律宾海军水下作战能力。

菲律宾海军发言人 Jonathan Zata 称，俄罗斯造船厂已经邀请了菲律宾海军人员前往考察。

菲律宾国防部长洛伦扎纳曾向菲媒透露，菲律宾考虑购买潜艇，这将是第三阶段军事现代化计划中的一个项目，预定在 2023 年进行。

菲律宾发展潜艇能力的想法由来已久，可以追溯到上世纪 90 年代。从那时起，菲律宾政府就开始研究这个问题，并已经采取了一些初始步骤以期达成这一远期目标，包括在 2013 年成立潜艇办公室，并将其作为一个潜在单项产品纳入较长期的军事现代化计划。

令外界关注的是，进入新世纪后，东南亚掀起了一场潜艇装备的热潮。印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南等国家纷纷引进了新型潜艇，而在这之前，东南亚地区只有印尼拥有两艘德制 209 型潜艇。

分析认为，俄罗斯出口潜艇中最为成熟的型号是 “ 基洛 ” 级，菲律宾最有可能选择 “ 基洛 ” 级潜艇。

“ 基洛 ” 级潜艇是苏 / 俄战后研制的第三代主力柴电潜艇，至今已经发展了 877 、 877M 、 877EMK 、 636M 等不同型号的潜艇。该型潜艇不仅大量装备于苏 / 俄海军，还大量出口国外。据统计，到 1991 年，苏联海军共装备了 23 艘 877 型潜艇。苏联解体后，俄罗斯将 “ 基洛 ” 级推向国际市场，迄今已向国外出口了 30 余艘，用户包括印度、中国、阿尔及利亚、越南等国。其中，向越南出口的 6 艘 “ 基洛 ” 级潜艇已经全部交付。

值得一提的是， “ 基洛 ” 级潜艇可携带 “ 俱乐部 ” 系列导弹。 “ 俱乐部 ” 系列导弹是 “ 基洛 ” 级潜艇上最具威力的武器，其包括反舰、反潜和对地攻击三种导弹，反舰导弹射程约 300 千米，采用 “ 亚 - 超 ” 结合的飞行模式，在巡航段以亚声速飞行，末段启动固体火箭，超声速攻击敌方战舰，具有很强的反舰能力。对地攻击巡航导弹射程约 300 千米，采用了巡航导弹常用的地形匹配制导，命中精度在 5 米以内，具有很强的精确打击能力。

美国《外交学者》网站刊文分析称， “ 俱乐部 ” 对地攻击巡航导弹是比反舰导弹威胁更大的武器，可攻击敌方纵深高价值战略目标。该导弹在南海可以攻击对手港口、机场和雷达站等重要目标。文章认为，越南引进 “ 俱乐部 ” 系列导弹中的对地攻击巡航，将在越南军队装备序列中扮演 “ 战略威慑武器 ” 的角色。





俄制武器将成菲律宾推进现代化的一部分

菲律宾原计划在军事现代化计划 “ 地平线 ”1 中落实购买潜艇项目，但因为经费限制，潜艇采购项目被纳入 “ 地平线 ”2 计划，着眼在杜特尔特总统的任内完成采购。

根据该计划要求，政府承诺逐步增加武器装备采购规模。在投入方面更加重视对海空军能力建设。 “ 地平线 ” 计划共分为三个阶段。第一阶段的目标是实现 “ 最低程度的有效防御 ” ；第二阶段的目标的重点是外部领土防御；第三阶段（ 2024~2028 年）的目标是建立具备与地区对手相抗衡的能力，保障本国专属经济区相关权益，具备执行区域人道主义、救灾和维和等任务的能力

目前，菲律宾武装部队已经批准了多用途战机和护卫舰等采购计划。其中，多用途战机的采购量至少为 12 架。据报道，瑞典萨伯公司 “ 鹰狮 ” 战机获得菲空军青睐的可能性较高。

菲律宾通讯社 6 月 9 日报道称，政府将为 “ 地平线 ” 第二阶段（ 2018~2023 年）现代化计划拨付 2890 亿比索（ 54.6 亿美元）的武器装备采购费用，相比第一阶段（ 2013~2017 年） 900 亿比索（约合 17.0 亿美元）的采购额大幅增加。

菲律宾国防部发言人安多隆今年 6 月向媒体指出， “ 我们不想再等到第三阶段军事现代化，我们真的需要潜艇，但也要视预算部的意见而定。 ”

为了实现军事现代化目标，菲律宾没有把希望完全寄托于传统武器供应国 —— 美国，而是还与日本、韩国、印尼、俄罗斯等国展开军事合作，在这些国家中，与俄罗斯的合作引人瞩目。

菲律宾总统杜特尔特上台之后，与俄罗斯军事关系迅速升温，俄罗斯向菲律宾援助了轻武器和卡车等武器，而杜特尔特此前还表示，将从俄罗斯引进直升机、步枪等武器。俄罗斯军舰近两年还多次访问菲律宾，并举行联合军事演习。

2017 年 10 月，俄罗斯海军的无畏级反潜舰 “ 潘捷列耶夫海军上将 ” 号、 “ 维诺格拉多夫海军上将 ” 号和远洋油轮 “ 鲍利斯 · 布托马 ” 号组成舰艇编队访问了菲律宾，并兑现了向菲律宾提供军火援助的承诺，军舰携带了包括 5000 支 AK 系列步枪、配套的 100 万发弹药及 20 辆军用卡车。今年 6 月 9 日至 14 日，俄罗斯 3 艘军舰再次抵达菲律宾，进行了为期 5 天的访问。





美国《外交学者》网站 6 月刊文认为，俄罗斯海军舰船再次访问菲律宾。这次互动将再次凸显双方在菲律宾总统杜特尔特任内所谋求的不断加强的防务合作，尽管这种合作仍然有着明显的局限性。

报道表示，俄菲双方在 2017 年杜特尔特访问俄期间签署了一项新的军事协议。但去年还发生了其他一些引人注目的事件，包括菲律宾军事代表团赴俄罗斯观摩军事演习、两国签署军事技术合作协议等。双方在 2018 年继续讨论了推进防务关系的可能性。例如，今年 5 月菲律宾外长访问莫斯科期间，双方一致同意进一步推进军事技术合作的发展，为菲律宾军事现代化提供更加全面的支持。双方官员还暗示将在 2018 年签署购买俄罗斯防务装备的合同，但迄今为止尚未公开透露任何具体内容。

但不管这些具体内容是什么，它都会提醒人们，莫斯科和马尼拉正在这个领域展开合作。

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