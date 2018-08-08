美国土安全部:去年超60万游客签证逾期仍滞留美国

美国《国会山报》 7 日报道称，美国国土安全部当地时间周二公布报告称，去年有超过 60 万游客在美签证逾期，直至年底仍滞留美国。报告称，其中比例最大的是学生或持访问学者项目的人群。





报道称，去年有超过 5200 万的游客进入美国境内并打算离开美国，这其中有 1.33% 的游客签证逾期。撇开陆路过境不算，在美签证逾期的人中有 92000 名加拿大人，和 47000 位墨西哥人，报告称这一数据还可能上升。

美国土安全部表示，持有逾期签证的人中，比例最高是学生或持访问学者项目的人群。据统计，去年应立刻美国的 160 多万学生或交换访问者中，有 4.15% 的人签证逾期仍滞留美国。

此前，特朗普已将强硬的移民措施作为其政府的优先事项，其中包括针对南部边境实施 “ 零容忍 ” 政策。而去年，墨西哥非法过境数字达到历史最低，但尽管政策更严格，最近这一数字却有所上升。

不过，强硬的移民政策在美引发了巨大争议。此前，美国出台政策导致非法移民家庭的分离，这让舆论对政府移民政策的不满达到了高潮。重压下，特朗普不得不签署行政命令结束非法移民儿童和家庭分离。但不少亲移民政策人士和民主党人仍旧呼吁，应当废除那些强硬的移民政策。

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