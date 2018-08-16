俄罗斯外长：美元全球货币角色日渐式微 将会终结

境外媒体称，俄罗斯外交部长谢尔盖 · 拉夫罗夫说，美元作为全球货币的地位正在下降，俄罗斯正在研究以本国货币与土耳其等国家进行双边贸易结算的方式。





据俄罗斯《莫斯科时报》网站 8 月 14 日报道，然而，正在土耳其首都访问的拉夫罗夫并未承诺俄罗斯将在与土耳其的贸易中放弃美元。土耳其里拉对美元汇率本周创历史新低。





拉夫罗夫在与土耳其外长一同出席记者会时说： “ 我相信，对美元全球储备货币作用的严重滥用，总有一天会导致其地位的削弱和最终消亡。 ”





据台湾 “ 中央社 ”8 月 14 日报道，俄罗斯外交部长拉夫罗夫 14 日表示，美元扮演的全球货币角色逐渐式微，俄罗斯正不断探索利用本国货币结算与土耳其及其他国家的双边贸易。





报道称，但 14 日访问土耳其首都安卡拉的拉夫罗夫没有就俄罗斯与土耳其的贸易将放弃使用美元做出任何承诺。土耳其里拉对美元汇率本周暴跌至历史新低。





拉夫罗夫在记者会上表示，美元作为全球储备货币的角色遭到严重滥用，一段时间后，它当前的角色将会削弱和终结。





拉夫罗夫说： “ 使用本国货币进行双边贸易，数年来一直是俄罗斯和土耳其历届总统的使命之一。 ”





他说： “ 在我们与伊朗的关系中，已采取相同步骤。不只是土耳其和伊朗，我们也与中国安排并执行以本国货币进行支付。 ”





报道称，克里姆林宫

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日表示，俄罗斯偏好使用本国货币而非美元，与所有国家进行双边贸易，但在落实这个构想前，必须详尽筹备。

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