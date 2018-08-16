专家预测未来5年全球异常炎热：极端温度出现可能性增加

外媒称，科学家利用新的预测系统预测， 2018 年至 2022 年将是一个 “ 异常温暖 ” 的时期，极端温度出现的可能性增加。





据德新社 8 月 14 日报道，英国等国的研究人员根据一个概率预测系统获得的研究结果说： “ 除了人为制造的全球变暖趋势之外，目前的气候很有可能在未来 5 年达到一个气温高于正常的时期。 ”





这项发表在英国《自然 · 通讯》杂志上的研究结果称，这一趋势将强化目前全球变暖的长期趋势。





报道称，这一预测是在一场严重且持久的热浪席卷北半球之际作出的。





研究人员说，他们研究出了一个统计模型，能够在百分之几秒内在笔记本电脑上可靠地预测全球平均空气和海洋表面的温度。





他们在一份声明中说，这项研究考虑了影响全球平均表面温度的外部因素，比如特定社会经济情况下产生的温室气体和气溶胶，以及较难预测的自然变化。





另据美国《华盛顿邮报》网站 8 月 14 日报道，过去 4 年是有记录以来最温暖的 4 年。现在，根据一项新的科学预测，未来 5 年很可能也将 “ 异常温暖 ” ，甚至可能超过全球变暖稳步增强本身所带来的影响。





报道称，这可能包括又一个创纪录的最温暖年份，甚至比目前保持纪录的 2016 年还要温暖。它还可能包括极端炎热风险的增加和地球海洋某处发生重大极热事件的风险，这种情况已在近期导致热带地区的珊瑚礁死亡。





法国国家科学研究中心的科学家弗洛里安 · 塞韦勒茨说： “ 我们发现，在今后 5 年左右的时间里，与异常寒冷的气候相比，出现异常温暖气候的可能性更大。 ” 塞韦勒茨和英国南安普敦大学的西布伦 · 德赖夫赫费尔共同撰写了这份发表在《自然 · 通讯》上的研究报告。





报道称，地球正在变暖，但这并不意味着每年都比上一年温暖。变暖是一个总体趋势，也就是说每一个十年都会比上一个十年更暖和，不过每年的变暖程度仍会有很多反复。

报道称，决定一年气温高低的一个关键因素是科学家们有时所说的气候的 “ 内部变化 ” ，这是相对于人类排放的温室气体所说的。对 2018 年至 2022 年的新预测来自于对这种内部或自然变化将如何发展的预测。





这项研究分析了现有的 10 个气候变化模型或模拟方法的数据，以确定哪个在捕捉自然因素如何影响地球温度方面最有效。然后，该研究用同样的模拟方法预测未来 5 年这些因素将如何起作用。





必须要强调，分析结果是根据概率而不是某个特定结果预测的。研究发现，基于这些因素，从 2018 年到 2022 年，地球整体温度异常温暖的可能性为 58% ，海洋温度异常温暖的可能性为 69% 。





研究报告称，在

2018

年至

2022

年期间，地球海洋

“

发生极热事件的可能性将大幅增加

400%”

。

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