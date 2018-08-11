美国机密文件显示美军曾计划对日本投放第三颗原子弹

日媒称，1945年8月9日，美军在长崎投下了第二颗原子弹，有文件证实，美军当年已经计划对日本进行第三次原子弹轰炸，并将预定的日期提前到17日以后，但时任美国总统哈里·杜鲁门在知晓广岛和长崎的惨状后叫停了该计划。
据日本《东京新闻》8月10日报道，分析发现，在美国的原子弹研制计划、也就是曼哈顿计划的相关文件中，存在一份叫做“格罗夫斯文件”的最高机密，这份史料目前就陈列在美国国家档案和记录管理局。
文件落款日期为轰炸长崎的第二天、也就是8月10日，应该是曼哈顿工程区司令、时任美国陆军准将莱斯利·格罗夫斯写给总参谋长乔治·马歇尔的报告。
报告的开头提到了“下一枚内爆式（与轰炸长崎的钚弹结构相同）炸弹”，称建造时间约为4天，成品将从美国新墨西哥州用船运出。如果气候条件良好，将在17到18日以后择机投放，比此前预定的24日投放的计划有所提前。
报道称，文件中没有写明预定的投放地点，不过美军在7月确定的轰炸目标包括广岛、小仓和新潟。迄今为止的研究表明，之所以用长崎代替了小仓，是因为此前的空袭导致视线变差，所以第三枚核弹的袭击目标很可能就是新潟。
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