美国机密文件显示美军曾计划对日本投放第三颗原子弹

日媒称， 1945 年 8 月 9 日，美军在长崎投下了第二颗原子弹，有文件证实，美军当年已经计划对日本进行第三次原子弹轰炸，并将预定的日期提前到 17 日以后，但时任美国总统哈里 · 杜鲁门在知晓广岛和长崎的惨状后叫停了该计划。





据日本《东京新闻》 8 月 10 日报道，分析发现，在美国的原子弹研制计划、也就是曼哈顿计划的相关文件中，存在一份叫做 “ 格罗夫斯文件 ” 的最高机密，这份史料目前就陈列在美国国家档案和记录管理局。





文件落款日期为轰炸长崎的第二天、也就是 8 月 10 日，应该是曼哈顿工程区司令、时任美国陆军准将莱斯利 · 格罗夫斯写给总参谋长乔治 · 马歇尔的报告。





报告的开头提到了 “ 下一枚内爆式（与轰炸长崎的钚弹结构相同）炸弹 ” ，称建造时间约为 4 天，成品将从美国新墨西哥州用船运出。如果气候条件良好，将在 17 到 18 日以后择机投放，比此前预定的 24 日投放的计划有所提前。





报道称，文件中没有写明预定的投放地点，不过美军在 7 月确定的轰炸目标包括广岛、小仓和新潟。迄今为止的研究表明，之所以用长崎代替了小仓，是因为此前的空袭导致视线变差，所以第三枚核弹的袭击目标很可能就是新潟。





报道表示，尚不清楚格罗夫斯准将的报告是否只提交给了军队高层和政府相关人士，但是投放计划在

10

日被叫停。据当时的美国阁僚留下的日记显示，杜鲁门总统看到了第一枚原子弹轰炸广岛后拍摄的照片，当时的惨状令他深受打击，所以召开内阁会议，决定不再继续实施原子弹轰炸。

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