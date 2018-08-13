西方陷入“同盟萎缩”时代

《日本经济新闻》网站8月7日刊载题为《西方正经历“同盟萎缩”的结构性变化》的文章称，美国总统特朗普轻视同盟的言行在欧洲和亚洲引发不安，美国主导的同盟关系正在动摇。这是因为西方正在经历称得上“同盟萎缩”的结构性变化的冲击。特朗普风波是“同盟萎缩”的症状，而非原因。
文章称，仅仅批评特朗普的行为，还看不到问题本质。正如经济那样，如果需求减少，同盟也将陷入萎缩。目前世界正处于这种状态，最主要的原因是美苏冷战终结，共同敌人不复存在。经过漫长的岁月，建立同盟的需求出现萎缩，美国和同盟国也在发生摩擦。
文章称，在冷战期间，美国与苏联进行对峙。美国积极支撑西欧的防卫，是因为这些国家构成防波堤。在苏联消失之后，这些理由减弱。
文章认为，出现“同盟萎缩”的第二个原因是9·11恐袭事件以后，美国在阿富汗和中东持续展开战争。在近代历史上，美国这样长期参与战争的案例几乎不存在。由于因战争而感到疲惫，美国自奥巴马政府时开始将注意力转向国内，宣布美国不再是“世界警察”，并敦促北约盟国提高国防支出。
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