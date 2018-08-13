西方陷入“同盟萎缩”时代

《日本经济新闻》网站 8 月 7 日刊载题为《西方正经历 “ 同盟萎缩 ” 的结构性变化》的文章称，美国总统特朗普轻视同盟的言行在欧洲和亚洲引发不安，美国主导的同盟关系正在动摇。这是因为西方正在经历称得上 “ 同盟萎缩 ” 的结构性变化的冲击。特朗普风波是 “ 同盟萎缩 ” 的症状，而非原因。





文章称，仅仅批评特朗普的行为，还看不到问题本质。正如经济那样，如果需求减少，同盟也将陷入萎缩。目前世界正处于这种状态，最主要的原因是美苏冷战终结，共同敌人不复存在。经过漫长的岁月，建立同盟的需求出现萎缩，美国和同盟国也在发生摩擦。





文章称，在冷战期间，美国与苏联进行对峙。美国积极支撑西欧的防卫，是因为这些国家构成防波堤。在苏联消失之后，这些理由减弱。





文章认为，出现 “ 同盟萎缩 ” 的第二个原因是 9·11 恐袭事件以后，美国在阿富汗和中东持续展开战争。在近代历史上，美国这样长期参与战争的案例几乎不存在。由于因战争而感到疲惫，美国自奥巴马政府时开始将注意力转向国内，宣布美国不再是 “ 世界警察 ” ，并敦促北约盟国提高国防支出。





文章称，特朗普不是

“

同盟萎缩

”

的根本原因，但明显对同盟关系造成了进一步打击。这一趋势并非暂时性的，在特朗普之后或仍将持续。如今如果同盟关系破裂，世界将变得不稳定。

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