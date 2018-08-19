新加坡电子支付种类繁多 现金依然为王

尽管新加坡总理李显龙一年前大声疾呼推行电子支付，但新加坡民众似乎依然我行我素地使用现金。新加坡最大报纸《海峡时报》说，新加坡“现金依然为王”。
该报指出，新加坡市面上电子支付种类繁多，导致人们不厌其烦，还是使用现金最方便。
报道中提到一名企业家的手机上，竟然有个支付的文件夹，文件夹里是好几个支付应用软件。此外，他也时常使用手机或借记卡进行“闪付”。
他说，他还是时常使用现金，到处都接受现金，而且在新加坡，要找到自动取款机是很容易的。
新加坡政府数据显示，目前新加坡有超过80%的消费者接受了电子支付计划，商家中则有大约60%接受电子支付。而去年推出的通过手机号码或身份证的支付方案PayNow，总共支付了大约9亿新元。
新加坡消费者目前在支付方面有众多的选择，不仅可以使用信用卡或Nets支付，也可以使用苹果支付、Google支付和三星支付，甚至可以使用支付宝或GrabPay等支付选项。
电子转账方面，新加坡人除了使用PayNow外，也可以使用星展银行和华侨银行等相关应用服务。
但是，海峡时报引述分析师指出，这也意味这消费者必须安装各种不同的应用来使用不同的支付服务，商家也必须安装不同的系统来接受这些无现金的支付方式。
这些不同的支付和系统相互并不互通，商家甚至必须安装很多的读卡机，这导致了额外的成本。
一名专家指出，这样一来，商家就只好继续接受现金，这是一个最安全的选项。
此外，新加坡的自动取款机非常普遍，这意味着现金依然为王。
新加坡全岛有超过2000台自动取款机，相当于每600米就有一台自动取款机。专家说，这等于在鼓励使用现金。
新加坡联昌国际私人银行经济学家宋成文也指出，我们大部分人觉得现金更方便，因为到处都有自动取款机。
GrabPay新加坡负责人说，自动取款机网络的普遍，使得现金在支付较小的日常花费如在小贩中心用餐时，显得很普遍。
因此，业内人士呼吁，各支付公司应该团结起来，使用统一的支付系统。“合作，而不是竞争”，应该将现金视为共同的敌人。
宋成文认为，人们习惯使用现金，如年长的消费者，不太情愿改变支付方式，因此必须简化无现金支付方式，以说服他们接受无现金支付。
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