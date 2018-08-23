越南网站盗播中国热播剧 竟要观众先答“南海归谁”

港媒称，内地热播剧《延禧攻略》掀起热潮，话题不断，近日不仅发生越南版剧集进度超过内地，更有网民指越南网站要求观众回答领土主权问题后才开放片源。《延禧攻略》官方微博不得不发出严正声明，呼吁网民共同抵制不法行为，打击盗版。
据《香港经济日报》网站8月21日报道，在剧集更新至48集之际，网上疯传越南版片段，披露未曝光剧情，还有一张越南网站Zing TV截图显示，已更新至57集。
另有网民在微博上载图片指，越南网站不但盗版播放剧集，还针对中国IP设置领土主权的问题，如果坚持南海主权属于中国的话就无法进入网站观看。
网民留言批评越南网站的做法“恶心”，应控告多年来一直盗版中国电视剧和综艺的越南网站。
针对片源大规模外泄，《延禧攻略》官方微博则发声明，表示散布未播出剧集内容的行为已构成侵权，情节严重的涉嫌触犯刑法，望相关人员立即停止侵权且删除该内容，并将依法追究侵权人员的相关民事及刑事法律责任，呼吁广大网友共同抵制不法行为，打击违法犯罪，维护良好的网络市场秩序。
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