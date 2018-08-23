忧贸易战升级！美商家“疯狂”进口中国货：储备“过冬”商品

美媒称，与中国不断升级的贸易摩擦，正导致美国零售商加速从这个亚洲最大经济体进口商品，以避免新关税的冲击，并确保为冬季的节日备足商品。
据美国消费者新闻与商业频道8月15日报道，一些高管说，因中美贸易摩擦造成的不确定性，且可能即将对多种进口消费品加征关税，心情紧张的进口商抓紧使货物赶在7月进入洛杉矶港；正常情况下，这些货物应在今年晚些时候抵达。结果，进港货物激增使洛杉矶港和长滩港附近本就紧张的仓储空间更加紧张。
报道称，洛杉矶港执行主任吉恩·塞洛卡说：“我们实时看到的是，许多存货开始提前出货。”洛杉矶港是北美最繁忙的集装箱吞吐港。他说：“我们7月份的集装箱吞吐量创历史纪录。但货物还在向我们飞来。”
8月15日，洛杉矶港发布报告说7月份的集装箱货运量同比增长了4.6%。装卸的进口商品增长5%，而出口增长8.4%。该港称当月总装卸量使之成为“历史上最繁忙的7月”。
与此同时，邻近的长滩港不久前称，它现在处于“有史以来最忙碌的一年”，但由于“集装箱航运联盟决定调整货船部署和停靠港口”，7月总装卸量下降了4%。
报道称，美国对华集装箱进口贸易的约40%经由洛杉矶港和长滩港。塞洛卡估计，经过这两个港口的集装箱至少1/5可能受到加征关税的影响。
据塞洛卡说，进口商们正在以“更快、更快的速度”从中国进口商品，以避免高关税可能造成的影响。他说，这种趋势适用于学生返校、秋季时装和年终节日的商品。
业内高管们称，加速进口到美国的商品包括从服装与鞋类到玩具、电子产品和家具等所有商品。用于春季时装季的消费品也比正常情况下提前到货。
代表大百货店和小商户的美国零售联合会副会长乔纳森·戈尔德说：“我们已从一些正加速进口货物以免遭受关税打击的会员那里听说了。到底下一轮高关税何时生效……现在还有很多不确定性。”
戈尔德还说，零售商们正在抢时间，为的是确保在遭受高关税冲击前进口足够多的商品。
他说，零售商们在花大量的钱加快这些商品的交货日期，和为到达的货船或货运飞机及时找到停靠空间以及货物仓储空间。他说：“所有这一切都增加了消费者承受的成本。”
戈尔德说：“特朗普总统已经发出威胁。”零售商们“正在审视他们的供应链，努力做出适当安排”。
不过，提前运抵洛杉矶港的进口货物增大了南加州对于存放这些消费品的仓储空间的需求。
戈尔德说，仓储空间资源枯竭了。这引起了人们对何时提早进货、何处存放货物和如何存储货物等问题的担忧。
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