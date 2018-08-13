投资基金押注铀价上涨 供应减少或带来长期涨价压力

美媒称，由于供应减少和需求据预测将变得强劲，长期低迷的核燃料价格日渐上涨。关闭矿场的浪潮和世界各地在建的核电站增多正在引发投资者做多长期低迷的铀市场。





据美国《华尔街日报》网站 8 月 11 日报道，一些投资基金今年已经着手把赌注押在这种核反应堆中使用的放射性材料行情转好上。在 2011 年日本福岛核灾难后，随着各国重新评估对核能的依赖程度，铀一直是表现最差的大宗商品。





在福岛核事故之前，铀价在每磅 70 美元左右。 2017 年 5 月，铀价跌至 19.60 美元 —— 据估计，以这个价格水平，全球至少四分之三的铀生产是无利可图的。





报道称，在美国，低铀价促使生产商请求特朗普政府限制进口。美国商务部上月说，已启动一项可能导致加征关税的调查。





铀不像其他许多大宗商品那样在公开市场上交易，许多交易是根据协商达成的私人合同进行的。但咨询公司 Trade Tech 计算的估计现货价格最近几周攀升至每镑 25.85 美元，为两年多来的最高水平。





报道称，最近的价格上涨是对供应减少的反应，这可能导致长期的涨价压力。

总部设在哈萨克斯坦的世界最大铀生产商哈萨克国家原子能公司去年 12 月表示，将把产量削减 20% 。





上月加拿大矿业公司宣布它在麦克阿瑟河和基湖的大型矿场将无限期停产。





投资基金管理人马塞洛 · 洛佩斯说，加拿大矿业公司的举动对铀市场的影响不可低估，并说这相当于 “ 沙特阿拉伯退出石油市场 ” 。





报道称，在供应下降的同时，需求却看涨。俄罗斯和印度则分别拥有 37 座和 22 座核反应堆，这两个国家还各自有 6 座在建核反应堆，作为将现有核发电能力增加一倍以上的长期计划的一部分。





伦敦的巴克斯资本咨询公司的彼得

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巴克斯说：

“

毫无疑问，全球能源需求正在大幅增加。铀必须是解决方案的一部分。

”

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